أبو السعود: تحلية المياه المنقذ الحقيقي لأزمة القطاع

إيمان الفارس

أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن المضي بحلول تحلية المياه لتأمين متطلبات المياه الملحة في الأردن، هي “المنقذ الحقيقي” للواقع الراهن في ظل حصة الفرد التي لا تتجاوز 61 مترا مكعبا سنويا لسائر الاستخدامات، والتي تعد الأقل في العالم.

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جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة “الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024”، أمس بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي ترتكز على الجوانب التشريعية لزيادة كفاءة استخدام المياه، والتنسيق بين المؤسسات، ومشاركة القطاع الخاص.



وقال أبو السعود، خلال حفل الإطلاق إن الوزارة تمضي بحلول واقعية وحقيقية في مواجهة التحديات المائية الجسيمة التي تواجهها المملكة، وتشمل حلولا تقليدية، وغير تقليدية، وحاليا يتم التجهيز للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.



وأشار إلى عدم إمكانية المضي في مواجهة معضلة شح المياه في المملكة دون المضي بمشروع التحلية، مبينا أن الأولوية الراهنة للأردن تأمين كميات المياه الإضافية من خلال التحلية لمصلحة الأردنيين والتي تفوق أي تحديات أخرى بهذا الخصوص.



وشدد أبو السعود خلال الحفل الذي حضره كل من رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان د. عاكف الزعبي، والأمناء العامين لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وسلطة المياه وائل الدويري، على أهمية “الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024”، لا سيما وأنها تتضمن 16 مبادرة عمل، ترتكز على إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها، توازيا مع إدارة إمدادات المياه والاستثمارات في البنى التحتية ذات التكلفة العالية.



وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال التركيز على إدارة الطلب على المياه، مضيفا أن “الخطة توفر مصدرا بديلا للمياه، ما يعزز الأمن المائي الوطني، ويقلل الحاجة لمصادر مياه جديدة على المديين المتوسط والطويل”.



وتهدف الخطة إلى تعزيز ودعم حركة طويلة الأمد في الحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات، وفق أبو السعود الذي أشار إلى مواصلة قطاع المياه جهوده التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بالبحث عن مصادر غير تقليدية، وأهمها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع الناقل الوطني.



وأضاف، بحضور مديري شركات المياه، مياهنا والعقبة واليرموك، أن “الناقل الوطني” يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة، إضافة إلى جهود خفض الفاقد والتصدي للاعتداءات، وزيادة خدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة وتعزيز دور الشباب في قطاع المياه.



وأكد أن الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 تحدد مجالات العمل والأهداف، والأدوار والمسؤوليات المؤسسية والوطنية من أجل استدامة وحفظ مصادر المياه، كما هو موضح في الإستراتيجية الوطنية للمياه، والسياسات المائية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وتسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي، وتطوير التشريعات المتعلقة باستهلاك المياه.



وزاد أن هذه الخطة تمثل خطوة محورية نحو تأمين مستقبل المياه في الأردن، من خلال إعطاء الأولوية لإدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها، مشيرا إلى “أننا لا نتعامل فقط مع الاحتياجات الحالية، بل نضمن أيضًا توفير المياه المستدام للأجيال القادمة”.



من ناحيتها، أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ليزلي ريد، أهمية العمل المشترك باعتباره أساسيا لمواجهة أزمات المياه في ظل قضايا المياه التي زادت حدتها نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الهوية الإبداعية للخطة الوطنية للمحافظة على المياه وعنوانها “مياه لخير يدوم”، ستسهل العثور على التقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام المياه وتوفير الحوافز لتغيير السلوكيات، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي لتحسين استخدام المياه.



واعتبرت ريد أن هذه الخطة الوطنية ضرورية لأنها تركز على إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها، جنبًا إلى جنب مع إدارة إمدادات المياه والاستثمارات في البنية التحتية ذات التكلفة العالية.



وقالت إن إنتاج كميات المياه اللازمة هي أولوية قصوى في ظل ما يشهده الأردن والعالم من تحديات ترتبط بتحديات التغير المناخي، لافتة إلى أهمية الاستثمارات بهذا الخصوص حتى الصغيرة منها.



ومنحت الخطة الوطنية أولوية لمبادرات وبرامج التوعية، وتغيير السلوك المجتمعي نحو استخدام المياه بسكل أكثر كفاءة.



من ناحيته، أشار الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، إلى أهمية إيجاد طرق وأدوات للمضي بحلول لتحديات المياه الناجمة عن التغيرات المناخية، وزيادة الطلب نتيجة التزايد السكاني وأزمة اللاجئين.



وقال المحاميد إن هذا المشروع يهدف لإيجاد طرق مبتكرة وحديثة والاعتماد عليها، وصولا للمحافظة على المياه من المصدر وحتى المستخدم النهائي، مضيفا أن تطبيق الخطة الوطنية سيمضي من خلال الشراكة بين كافة القطاعات لاستدامة الموارد المائية. ولفت إلى أن إستراتيجية قطاع المياه الوطنية للأعوام 2023-2040 تضمنت هذه الخطة، حيث أفردت فصلا كاملا للإدارة المتكاملة للطلب على المياه.



أما الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، فأشار إلى التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، من ارتفاع في درجات الحرارة وتكرار ظاهرة الفيضانات الومضية في وادي الأردن، مؤكدا أن سلطة وادي الأردن تطبق خططها بالتشارك مع كافة القطاعات بالإضافة إلى المضي ضمن خطط بديلة.



وقال الحيصة إن أي زيادة في الطلب على المياه تشكل عائقا أمام السلطة، لا سيما وأن منطقة وادي الأردن تقع في مصبات نهري الأردن واليرموك.



وبين أن قطاع النخيل الذي نشأ في المنطقة، يستلزم جهدا كبيرا إزاء عمليات الري وتطويرها، مؤكدا أن قطاع النخيل في منطقة وادي الأردن، لديه فرصة استثمارية مهمة جدا بسبب ظروف الطقس والبيئة الزراعية الخاصة به.



بدوره، دعا الأمين العام لجمعية مرافق المياه العربية خلدون الخشمان، إلى ضرورة التركيز على مأسسة وتشريعات مشاريع المياه توازيا وإعادة النظر في بعض الرسوم المالية المترتبة على تنفيذ مشاريع التزويد المائي، ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للتحلية.



من جانبه، أشار المساعد لشؤون الإعلام والاتصال لقطاع المياه عمر سلامة، إلى الإدارة المائية المتمكنة في مواجهة تحدياتها الضخمة، خاصة ما يرتبط منها بالالتزام بتوصيلها كما ونوعا، حتى وإن حدثت بعض الاختلالات المحدودة.



وقال سلامة إن شعار “الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024”، والهوية الإبداعية الخاصة بالمحافظة على المياه، وعنوانها، “مياه - لخير يدوم”، هو شعار يستند إلى فكرة تجسيد أهمية المحافظة على المياه في كافة المجالات.



ولفت إلى تحديات استخدام المياه الجوفية التي يتم الضخ منها بضعف الحد الآمن للأحواض الجوفية، والبالغ نحو 480 مليون متر مكعب، مقابل الحد الآمن البالغ 240 مليونا.



أما عن تحديات الفاقد المائي، فقال سلامة إن قيمة الفاقد في المملكة حاليا، بلغت نحو 46 %، فيما وصلت إلى 42 % في العاصمة عمان. وأضاف أن شراكة جميع الأطياف والشركاء ستعمل على خلق حركة وطنية شاملة لاستخدام المياه بكفاءة، وصولا إلى أمن مائي مستدام، خاصة وأن الهوية الإبداعية مستمدة من تراثنا الوطني الأردني، وتخاطب جميع القطاعات، داعيا القطاع الخاص إلى ترسيخ هذه الهوية كهوية مائية أردنية.



وبين دلالات شعار الخطة خاصة القطاعات الأكثر استهلاكا للمياه، مثل الزراعة والسياحة والصناعة، وأهمية تغيير السلوك في رفع كفاءة الاستخدام، داعيا الحضور إلى تبنيها كرسالة وطنية في جميع المناسبات، وأن يكونوا سفراء لقطاع المياه.



من ناحيتها، حذرت الخبيرة في مؤسسة ثرايفنغ سلوشتنر سيتا توتنجيان، من مخاطر نوع آخر من الفاقد، وهو المهدور من الغذاء، مشيرة إلى ضرورة التفكير بجدية حيال الاستفادة من مخلفات الغذاء التي تصل إلى مكبات النفايات، من خلال إعادة استخدامها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.



من جهته، أكد المختص في السياسات مدير مشروع الخطة الوطنية للمحافظة على المياه عادل العبيات، ضرورة أن توجد أهداف محددة وواضحة لتحقيقها، مشيرا إلى أهمية توفر الموارد في سبيل إمكانية تحقيقها.



وقال العبيات إن الخطة تقوم على بناء الشراكات وآليات التنسيق مع القطاعين الخاص والعام، مضيفا أن بناء القدرات يقوم على تأمين موارد معرفية، وموارد مالية، وموارد تكنولوجية.



وقدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الدعم لوزارة المياه والري في صياغة هذه الخطة، من خلال مشروع المحافظة على المياه، بالتعاون مع أكثر من 200 مشارك من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني، العامة والخاصة، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الحفاظ على المياه، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية.

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