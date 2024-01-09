أبو السعود يؤكد إعداد الوزارة خططا بديلة لتأمين المياه في أوقات "الطوارئ"

إيمان الفارس

اضافة اعلان

عمان - أكد وزير المياه والري رائد أبوالسعود قيام وزارة المياه، بإعداد وصياغة خطط بديلة عن اللجوء الى الجانب الإسرائيلي في أوقات الطوارئ أو الأزمات المائية إن حصلت، بغرض التزود بكميات مياه إضافية.وفي ردّه على سؤال لـ"الغد" في منتدى التواصل الحكومي المنعقد أمس بعنوان "القطاع المائي.. الواقع والتحديات"، بخصوص توافر بدائل لدى الوزارة لتأمين الكميات اللازمة في حال وقوع أي طارئ، تمثل خيارات متاحة عن اللجوء الى الكيان الصهيوني بهذا الصدد، قال أبو السعود إن "الوزارة استجابت للتعليمات الرسمية بهذا الخصوص وصاغت خطة بديلة في حال الازمات المائية بحفر الآبار في مختلف المناطق".وأضاف في اللقاء الإعلامي الذي عقده مع وزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، أن تلك الخطط، والتي يجري العمل عليها منذ ثلاثة أشهر، تسهم بالإبقاء على حصص المياه المخصصة للمواطنين، "دون أن يشعر المواطن باختلافها أو انخفاضها في حال حدوث حالات الطوارئ".وأشار الى بدء الوزارة في القيام بحفر آبار في منطقتي الأغوار وشرق عمّان، لافتا الى وضع الخطوط الناقلة اللازمة للمياه الناتجة، مؤكدا مضيّ الخطة بالشكل اللازم وكما هو مخطط له، وفق الأولوية المالية المطلوبة، وذلك للتغلب على أي "مفاجآت" قد تحدث.أما عن اتفاقية المياه مقابل الطاقة، أكد أبو السعود "تجميدها"، والأردن يمضي في مواجهة تحدياته المائية "بدونها"، موضحا أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، ليس بديلا عن تلك الاتفاقية، إنما هو مشروع مائي أردني استراتيجي أساسي منفصل، ومن المقرر أن يزود المملكة بنحو 300 مليون م3 سنويا.من جانبه، أكد المبيضين، أن الواقع المائي لا ينفصل عن ملفات بيئية بالغة الأهمية وأخرى لها علاقة بالنتائج الكارثية على حرب غزة.وقال المبيضين، إن جلالة الملكعبد الله الثاني ركز في خطابه خلال زيارته أخيرا الى رواندا، على النتائج الكارثية على الصعيد الإنساني والتي ستنجم عن حرب غزة.إلى ذلك، تابع أبو السعود قائلا إن "المياه" ستدرس عرض الائتلاف الذي قدم للوزارة لتنفيذ الناقل الوطني، من أصل 5 ائتلافات جرى تأهيلها مسبقا، وصولا الى إمكانية تحديد أرخص سعر للمتر المكعب الناتج للمياه والواصل لعمّان، وذلك عبر المفاوضات مع الشركة المتقدمة؛ حتى يكون منطقيا وتتمكن الحكومة من دفع ثمن هذه المياه".وحول الغلق المالي للمشروع، أكد الوزير "أنها عادة ما تستغرق من 12 الى 18 شهرا، والآن بدأنا بالدراسة الفنية التي لها تأثير مباشر على سعر المتر المكعب"، متابعا أنه عبر "العمل مع كوادر الوزارة وخبرتهم الطويلة في هذا النوع من المشاريع، توازيا وعمل المكاتب الاستشارية الداعمة فنيا وماليا، يمكن الوصول الى تمويل مدروس بشكل سليم"، علما بأن مكتبا استشاريا ستمول أجوره عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، سيدعم أيضا الدراسة المالية الاقتصادية اللازمة.وبشأن تحديات الهطولات المطرية وتذبذبها وتحولها لأمطار وميضية بشكل متكرر نتيجة التغيرات المناخية، ولا يستفاد منها كثيرا، أعلن أبو السعود عن مضيّ وزارته بتجارب مرتبطة بالاستمطار منذ عامين، وبالتنسيق مع شركة متخصصة، وذلك وفق تكنولوجيا علمية حديثة، تراعي مواقع أهداف تجميع السحب والغيوم الماطرة على الأحواض المائية، وقريبا من بحيرات السدود.أما عن الآبار المخالفة في الشمال، فقال إن "الأردن لديه اتفاقية العام 1988، ولم يطبق منها شيء"، منوها الى أن القانون الدولي بالنسبة للأحواض المائية يحكم كيفية وطريقة استعمالها، وحصة كل دولة من هذا الحوض، اعتمادا على عناصر متعددة، وهي "لا تطبق لدينا".وأضاف أبو السعود، أن الواقع المائي الأردني يعني "العطش"، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد تبلغ 61 م3 سنويا نتيجة موجات اللجوء، وارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 %، علما بأن الأردن أفقر دولة مائيا بالعالم.وحول سرقات المياه، أوضح أنها التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة، بحيث يعد80 % من الفاقد "سرقات"، بينما الـ20 % هي فاقد إداري من أصل حجم الفاقد الإجمالي وقدره نحو 50 %، وهو ما يؤثر على حق مواطن آخر بالحصول على حصته المائية، كما أن الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لها تأثير كبير.وبين أن الوزارة فعلت خطة حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، وهي الاعتداءات على هذه المصادر والاستعمالات غير المشروعة، اذ ردم 1481 بئرا مخالفة، وضبط 90,254 ألف اعتداء على خطوط رئيسة، وحجز 110 حفارات مخالفة، وإزيل 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن، و31,973 اعتداء عن قناة الملك عبد الله، وإحالة 985 قضية للقضاء، وإزالة 162 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا.وينتظر عبر الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، تطبيق خطة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا، وصولا لما يتناسب مع نسب المعايير العالمية.أما بخصوص العجز المالي، فبلغ 350 مليون دينار العام 2024 الحالي (اجمالي النفقات 807 ملايين بعد التمويل)، بينما سجل عجز سلطة المياه 331 مليونا العام الحالي ايضا.وقال إن كلف الصيانة والتشغيل ارتفعت، مبينا أن كلفة المتر المكعب 1,93 دينار، منها 1,40 دينار التشغيل، وكلفة الكهرباء للمتر المكعب 93 فلس لكل م3.وأوضح أن الزيادة السكانية في الأردن، تتأثر بالهجرات المجاورة، اذ يوجد لدينا 11.5 مليون يستهلكون مياها بشكل كبير جدا، مشيرا الى أن مشكلة اللاجئين القادمين من خارج الأردن، معتادون على وفرة المياه ويستخدمونها بإفراط، ما يؤثر على كميات المياه المستهلكة.وأضاف السعود، أن الزراعات المروية تستحوذ على 65 % من المياه على حساب مياه الشرب، وهذا تحد كبير، مشيرا إلى أن معظم مشاريع المياه تأتي بمنح وقروض خارجية، ما يمنحنا فرصة للنظر في الأولويات.وبخصوص التغلب على التحديات المائية المتعلقة بالعجز المائي، لفت الوزير لحفر وتأهيل آبار جديدة واستئجار آبار وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون م3 العام الحالي، وسترفع مجددا إلى 120 مليونا العام المقبل.كما أن الوزارة منحت الأولوية لمشاريع مياه وصرف صحي، قيد التنفيذ والاحالة والدراسات، ومشاريع دعم فني، وتركيب عدادات جديدة، والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا، 150 الف دونم من الاعلاف والأشجار.وذكر أبو السعود، أن العجز المائي يصل لحدود 400 مليون م3، فيما تراجع المصادر المائية، اجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1,115 مليار م3، منها نحو 510 مليون م3 للاستخدامات البلدية، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليون م3 الصناعية.كما جرى التوسع في الزراعة المروية وتقلص الزراعات البعلية في المرتفعات 2,8 مليون دونم بعلي ومروي (المروي 1 مليون دونم/ البعلي 1,8 مليون دونم تستهلك نحو 580 مليون م3، جوفية وسطحية ومعالجة). وتستخدم الزراعة المروية 65 % مياها نقية في الأراضي المرتفعة، فيما تستخدم الزراعة في الاغوار نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية.أما بالنسبة لبرامج توعية المواطنين باستخدام المياه، فأضاف الوزير أن أنجح تجارب التوعية المائية، كانت عبر برنامج بالتعاون مع الوكالة الاميركية في المنهاج الدراسي لطلبة المرحلة الابتدائية، لترشيد وكيفية استهلاك المياه، مضيفا أن هذه البرامج أثرت كثيرا على طرق استخدام المياه بالكيفية السليمة وبشكل أكبر من برامج التوعية الأخرى.