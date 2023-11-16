أبو السمن : استكمال مشروع حافلات التردد السريع قبل نهاية العام

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شدد وزير الأشغال العامة والإسكان م. ماهر أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمه للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي عبر الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه نحو 93 بالمائة.ووجه المعنيين خلال جولة تفقدية لأعمال المشروع أمس، لضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار لحلها بشكل فوري، وبما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.ولفت أبو السمن لأهمية المشروع وأثره الإيجابي بتحسين وتجويد منظومة النقل العام، وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يؤسس لتجربة ومفهوم جديدين في النقل بين المدن، حيث تتطلع الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة خلال الأعوام المقبلة.واستمع الوزير لإيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمائة، باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمائة، وفي الثالثة 87 بالمائة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمائة.وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسم على 4 مراحل بطول إجمالي 20 كم.وتشمل أعمال المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بـ 3 مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في منتصف الطريق مخصصة لحافلات التردد السريع، إضافة لإنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة لأعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.إلى ذلك أعلنت "الأشغال" عن بدء أعمال مشروع صيانة وتعبيد شارع الأردن للمنطقة الممتدة من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق عمان- جرش.وبحسب بيان للوزارة أمس، ستبدأ الكوادر بأعمال الصيانة اعتبارا من صباح غدا السبت، بحيث سيتم تقسيم الأعمال على مراحل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تحويل حركة السير جزئيا بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.وأكدت على أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات رجال الأمن العام.-(بترا)