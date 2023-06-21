أبو حسين: التحول الرقمي يتطلب تغييرا في هيكلة عمل المؤسسات الإعلامية

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قال مستشار تطوير المحتوى لمدير قناة الجزيرة غسان أبو حسين إن أغلب المؤسسات الإعلامية العربية تفتقد "لمختبرات الابتكار".وأضاف أبو حسين، خلال جلسة حوارية نظَّمها منتدى ثراء الإعلامي في معهد الإعلام الأردني أمس بعنوان "التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية"، أن التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية ليس المقصود به مجرد نشر للمحتوى على مواقع المؤسسات على الإنترنت وتطبيقات الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي وحسب، بل إنه يستدعي وضع قواعد وأسس جديدة للعمل الصحفي والإعلامي، و كذلك تغييرًا في هيكلة عمل تلك المؤسسات، وتحولاً جذريًا في صناعة المحتوى الإعلامي وطرق تقديمه للجمهور والتحرر من القوالب التقليدية.وأشار إلى أن منتجات التكنولوجيا الاتصالية فرضت نفسها، وباتت ضرورة في العمل الإعلامي والصحفي.وبين أن التحول الرقمي أثر على طبيعة العمل الصحفي في غرفة الأخبار من جهة التدفق اللحظي للأخبار وصحافة المواطن وصناعة المحتوى وإمكانية القياس اللحظي لانتشار الأخبار والتفاعل معها.وقال أبو حسين إن التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية مَكَّن الجمهور من التفاعل مع الأخبار، وفرض "الترند" في قضايا معينة، وهو ما أتاح المجال لمنتجي النشرات الإخبارية والبرامج للتعامل معها.