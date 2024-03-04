أبو زريق: "دبلوماسية المياه" يسعى لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود

إيمان الفارس

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عمان - تنسجم مساعي وجهود مركز دبلوماسية المياه – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وأولويات الإستراتيجية الوطنية للقطاع المائي للأعوام 2023 – 2040، في تحقيق أهداف "ترتيبات عادلة ومستدامة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للمياه"، وفق مدير المركز د. ماجد أبو زريق.وأكد أبو زريق في تصريحات لـ"الغد" أن إنشاء المركز يأتي استجابة للمشاكل المتنوعة التي يواجهها العالم في مجال المياه، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.وقال إن المركز يسعى أيضا إلى "تعزيز مفهوم الفوائد المشتركة كأداة لدبلوماسية المياه، بهدف تعزيز التعاون الدولي والدراسة الشاملة لتأثير التحولات العالمية على الموارد المائية".وأشار مدير "دبلوماسية المياه" إلى دور المركز في "تعزيز قدرات الإدارة، وتقديم حلول فعّالة لمشاكل المياه على مستوى الحدود، ودعم المؤسسات المائية المحلية والوطنية"، مضيفا أنه يسعى أقصى جهده ليمثّل مركزا عالميا رائدا في مجال دبلوماسية المياه.وزاد أن المركز "يقدم الدعم لصانعي القرار في وضع السياسات المائية وتعزيز قدرات الباحثين في هذا المجال"، مبينا أن رسالته تتمثل في توفير المعارف والأدوات اللازمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وتمكين صانعي القرار من التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بشكل منسق.وأوضح أن مركز دبلوماسية المياه أعلن عن استقطابه مشروع "السلام الأزرق" في الشرق الأوسط لتطوير القدرات، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) بقيمة خمسة ملايين فرنك سويسري، بهدف بناء القدرات، وذلك تزامنا مع دعم مبادرة السلام الأزرق الإقليمية، حيث يعتبر مركز دبلوماسية المياه الذراع الأكاديمية لهذه المبادرة، فضلا عن عمله حاليا على "استقطاب مشاريع نوعية أخرى مع مؤسسات عالمية في مجال المياه".وبين أن أنشطة المركز تتنوع بين إجراء الأبحاث، وتنظيم دورات تدريبية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وإقامة برنامج ماجستير في دبلوماسية المياه، بالإضافة إلى قيام المركز باستقطاب مشاريع مائية أخرى بالتعاون مع مؤسسات عالمية.ويتعاون مركز دبلوماسية المياه مع شراكات دولية عدة، من بينهم IHE Delft، Geneva Water Hub، SIWI، CEWAS، IWMI، ICARDA، ACSAD.ولفت أبو زريق إلى أن "إطلاق مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يعكس التزام الجامعة بمواجهة تحديات المياه بروح من التعاون والإبداع، ما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة وتعزيز التنمية الشاملة".وأوضح أن تأسيس المركز في جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ العام 2020، يأتي في سياق الاستجابة لضرورة التعاون في مجال المياه، وفقا لروح ورسالة الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة، وريادة المجتمعات وتعزيزها، وتهيئة بيئة علمية وتكنولوجية تشجع على التميز والإبداع والابتكار من خلال شراكات فعّالة محلية وعالمية.وتقوم رؤية المركز في أن يكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال دبلوماسية المياه، يقدم الدعم لصنَّاع القرار في وضع السياسات المائية، وبناء قدرات الباحثين في مجال المياه، في وقت تنبثق فيه رسالته لتوفير المعارف والأدوات القائمة على الأدلة في إدارة المياه العابرة للحدود، والمفاوضات بشأنها.وذلك إلى جانب تزويد معارف صناع القرار والمناصرين وقدراتهم على معالجة قضايا إدارة الموارد المائية، والتحديات الخارجية للاستخدام غير المنسق للموارد المائية المشتركة، من أجل التوصل إلى ترتيبات منصفة ومستدامة تسترشد بمبادئ القانون الدولي للمياه.ومن ضمن أنشطة المركز التي ركز عليها أبو زريق؛ إجراء أبحاث حول إدارة المياه السطحية والجوفية، والتعاون ومحور الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام الإيكولوجي (WEFE) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وذلك إلى جانب عقد دورات قصيرة وورش عمل وتدريبات في مواضيع مختلفة منها، والنزاعات والتعاون حول المياه، ودبلوماسية المناخ العابرة للحدود، والقانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه، والحوكمة المائية، ومعالجة المعلومات المائية وإدارتها وتحليلها.كما يقوم المركز بتنظيم المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بإدارة المياه والدبلوماسية والتعاون، وإنشاء برنامج ماجستير في دبلوماسية المياه، وتوفير منح زمالة WDC fellowship.وفي سياق تفاصيل أهداف المركز، أوضح أبو زريق أنها تتمثل في أهداف ثلاثة: هي التعليم وبناء القدرات، والبحث العلمي من دراسة ديناميات الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها على النزاعات والتعاون حول المياه، وتقييم آليات الحوكمة لمعالجة احتمالات نشوب النزاعات.أما عن أنشطة "دبلوماسية المياه"، فأشار أبو زريق إلى دوره في المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية من خلال المؤتمرات الإقليمية والندوات لتوفير منصة للمناقشات الجوهرية والحوار وحل قضايا المياه، والمشاركة الفعالة في التفاعل بين العلم والسياسة، بهدف إدخال البحوث الابتكارية والمعرفة ذات الصلة في عمليات اتخاذ القرار حول موارد المياه العابرة للحدود على مستويات الحوكمة المختلفة.