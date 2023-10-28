أبو عبيدة: العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، السبت، إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى وإذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.

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وأكد أبو عبيدة أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

وعن الهجوم البري على غزة قال أبو عبيدة: "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره، وسنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

وبين أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى، مضيفا أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ.