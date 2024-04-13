أبو عرابي: توصيات عروض تأهيل "الإكيدر" الأسبوع الحالي

فرح عطيات

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عمان – من المنتظر أن تقدم لجنة فنية متخصصة الأسبوع الحالي توصياتها بشأن عروض المناقصين لإعادة تأهيل مكب الإكيدر، وفق ما أكده أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارة والمالية د. نضال أبو عرابي.وكانت وزارة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية طرحت، ولأكثر من مرة، عطاء إعادة تأهيل مكب الإكيدر، غير أن "عدم تحقق الشروط المطلوبة بالشركات المتقدمة"، وذلك حسب الأسس المرجعية، والتشريعات المحددة من الاتحاد الأوروبي، أو "لانسحاب بعضها بعد التقدم لهذا العطاء"، كان سببا في تأخير تنفيذ المشروع، بحسبه.يذكر أن المكب أقيم في حوض قرية الأكيدر بمساحة 806 دونمات، ويبعد 27 كيلومترا إلى الشرق من مدينة إربد، ويدخل ضمن أراضي محافظة المفرق، ويستخدم للتخلص من النفايات الصلبة التي تنتج من حوالي 100 مدينة وبلدية وتجمع سكاني في محافظات إقليم الشمال هي إربد، المفرق، عجلون، وجرش.ولفت أبو عرابي، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "اللجنة المعنية بالعطاء عملت على فتح العروض الفنية المقدمة من المناقصين بتاريخ 11 آذار (مارس) العام الحالي، وتحويلها للجنة فنية مختصة للبت بشأنها".وتضم اللجنة الفنية المختصة في عضويتها كلا من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان، ودائرة العطاءات الحكومية، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ورئيس فريق الدعم الفني المختص (TAT) في وحدة إدارة مشروع دعم إدارة النفايات الصلبة.وسيتولى الأعضاء مهمة دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقا لوثيقة العطاء، ومن ثم تزويد اللجنة المعنية بتقرير فني متضمنا توصياتها وحسب الأصول، وفقاً لأبو عرابي.وأضاف أنه "في حال تحققت الشروط والأسس المطلوبة في أحد العروض ستتم إحالة العطاء على صاحبه".وكان أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في تصريحات سابقة أن "الهدف من طرح عطاء إعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر يأتي لإنشاء خلية هندسية للنفايات تستوعب كميات النفايات لـ15 سنة مقبلة".وفي شأن مكب الأزرق، أكد أبو عرابي أن " العمل جار في تنفيذ المكب، حيث وصلت نسبة الإنجاز 65 %، ومن المتوقع خلال الأربعة الأشهر القادمة الانتهاء من سائر الأعمال المتعلقة به".وتبلغ تكلفة تنفيذ مكب نفايات الأزرق الهندسي حوالي 13 مليون دينار، وسيخدم المنطقة الوسطى الشرقية من المملكة إضافة إلى محافظة الزرقاء لمدة 25 سنة، بحسب ما أشار إليه كريشان في تصريحات سابقة.ومكب الأزرق الجديد هو أحد المشاريع الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة للأعوام 2015 - 2034 لتطوير البنى التحتية، من خلال إنشاء مكبات نفايات صحية تراعي المواصفات العالمية وأحدث التكنولوجيا الآمنة بيئيا.وتبلغ مساحة المكب الذي تتولى وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الإشراف الهندسي على تنفيذه، 200 ألف متر مربع، وحجم أعمال الحفر 2.1 مليون متر مكعب، وسعة خلايا النفايات الصحية نحو 8 ملايين متر مكعب، فيما يبلغ العمر الافتراضي لخلايا النفايات الصحية نحو 22.5 سنة، وعمقها حوالي 17 مترا.