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الغد الأردني
الثلاثاء 27 حزيران 2023
12:48 ص
أب يقتل ابنه طعنا في أبو نصير (تفاصيل)
طعن (تعبيرية)
أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على طعن ابنه الحدث 12 عامًا أثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير، وما لبث أنْ فارق الحياة ، فيما جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه.
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