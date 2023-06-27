أب يقتل ابنه طعنا في أبو نصير (تفاصيل)

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أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على طعن ابنه الحدث 12 عامًا أثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير، وما لبث أنْ فارق الحياة ، فيما جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه.