الثلاثاء 27 حزيران 2023
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أب يقتل ابنه طعنا في أبو نصير (تفاصيل)

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طعن (تعبيرية)
أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على طعن ابنه الحدث 12 عامًا أثناء وجودهما داخل المنزل في منطقة أبو نصير، وما لبث أنْ فارق الحياة ، فيما جرى ضبط الأب وبوشرت التحقيقات معه.اضافة اعلان
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