الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة في مقدمة منخفض جوي

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
عمان - تكون الأجواء اليوم مغبرة ومائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل غزيرة أحيانا خاصة في جنوب المملكة، ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.
كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الثلاثاء، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا أثناء النهار في بعض المناطق، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة .- (بترا)
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