الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإدارة المحلية ومياه اليرموك" تعلنان جاهزيتهما للتعامل مع الحالة الجوية

أجواء باردة وأمطار في المناطق الشمالية والوسطى

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سيارات تعبر أحد شوارع عمان تحت المطر الثلاثاء- (تصوير: أمير خليفة)
عمان - تكون الأجواء الأربعاء، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وماطرة في الشمال والوسط، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطل الأمطار وتتناقص الغيوم تدريجيا، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.اضافة اعلان
وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وغائمة جزئياً وباردة في أغلب المناطق مع احتمال هطل زخات خفيفة من المطر في الشمال، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، أما ليلا فتزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطل زخات من المطر في الشمال تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
ومع ساعات الصباح الباكر لبعد غد، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت
الى ذلك، أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، اعتبارا من مساء أمس، في بلديات محافظات الشمال والوسط؛ تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة، وللتعامل معها، وفقا للمعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.
ودعا أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية "رئيس غرفة الطوارئ المركزية" د. نضال أبو عرابي، المواطنين الذين يقطنون قرب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة إلى الابتعاد عن هذه المناطق حفاظا على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.
ووجه البلديات لمواصلة تفقد مراكز الإيواء التابعة لها، تحسبا لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ.
كما دعا العدوان المواطنين إلى التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة على أرقام
( 4641393 06 مقسم، و 4622372 06 مباشر، وفاكس رقم 4652269 06)، وعن طريق منصة تواصل (https://tawasol.mola.gov.jo) للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية التي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
من جهتها، أكدت شركة مياه اليرموك، رفع مستوى جاهزيتها بكامل كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به المملكة، بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ والحكام الإداريين في محافظات الشمال، اربد، جرش، عجلون، والمفرق.
ودعت الشركة في بيان لها أمس، لضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي تضمن سلامة العدادات في حالات الصقيع وحدوث الانجمادات، وذلك بلفها بقطعة قماش أو خيش وثم بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي، حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وحمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.
وأشارت لأهمية تفقد الخزانات وصلاحية العوامات، حفاظاً على المياه من الهدر الذي يتسبب في ارتفاع فواتير المياه، خاصة في فصل الشتاء، إذ يحدث عدم القدرة على التمييز بين مياه الأمطار والمياه التي تفيض من الخزانات في حال كانت الخزانات مهترئة أو العوامات تالفة.
ودعت الشركة المواطنين للتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي وعدم اللجوء إلى فتح أغطية مناهل الصرف في الشوارع للتخلص من تجمعات مياه الأمطار، لضمان عدم انسدادها وفيضان المياه العادمة، وحفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمركبات.
وأكدت الشركة أن برنامج توزيع المياه يسير كالمعتاد وأن أي تعديل يطرأ سيتم الإعلان عنه مباشرة، داعية المواطنين الى اعتماد الرقم الموحد 117116 لشكاوى المياه والصرف الصحي.-(بترا)
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