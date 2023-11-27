أجواء باردة وغائمة جزئيا.. ودعوات لتجنب الأودية

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عمان - تكون الأجواء اليوم غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية.أما غدا وبحسب تقرير لإدارة الأرصاد الجوية أمس، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء بعد غد باردة نسبيا في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.الى ذلك، دعت مديرية الأمن العام المواطنين ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيرا على الأقدام خلال المنخفض الجوي السائد. وحذرت من تدني مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، مهيبة بالسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل هطول الأمطار. كما أكدت ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.