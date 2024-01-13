أجواء باردة وغائمة جزئيا

اضافة اعلان

عمان- تكون الأجواء نهار الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في الشمال والوسط، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية أمس.وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع احتمال هطل زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على الحرارة لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.إلى ذلك، قالت وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح أول من أمس، إلى 41,4 % والبالغ 8,1 مليار م3 سنويا.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أمس، أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسة ارتفعت إلى 99 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطل سجلت في عجلون/ اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.-(بترا)