أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق

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تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية أمس، يتوقع بأن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، بخاصة في المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتدريجيا مع ساعات الليل، تضعف شدة هطل الأمطار وتخف سرعة وتكون الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.ويطرأ غدا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.كما يطرأ بعد غد، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.الى ذلك، أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية التحوط وتضافر جهود الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ لمعالجة أضرار تشكل السيول المحتملة في الشتاء، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية.وأشار العتوم لضرورة إجلاء المواطنين القاطنين قرب الأودية وأماكن تشكل السيول في الأغوار الشمالية خلال الشتاء، مؤكدا قيام سلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال العامة بالصيانة الدورية لعبارات تصريف مياه الأمطار، وتقليم أغصان الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركة توزيع الكهرباء.-(بترا)