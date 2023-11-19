الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق

تعبيرية
أمطار- تعبيرية
 تبقى المملكة اليوم، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.اضافة اعلان
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية أمس، يتوقع بأن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، بخاصة في المناطق الجنوبية الغربية، بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتدريجيا مع ساعات الليل، تضعف شدة هطل الأمطار وتخف سرعة وتكون الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
ويطرأ غدا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح  الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ بعد غد، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
الى ذلك، أكد محافظ إربد رضوان العتوم، أهمية التحوط وتضافر جهود الدوائر المعنية في لواء الأغوار الشمالية؛ لمعالجة أضرار تشكل السيول المحتملة في الشتاء، خلال ترؤسه أمس، اجتماعا للجنة الدفاع المدني في مبنى متصرفية الأغوار الشمالية.
وأشار العتوم لضرورة إجلاء المواطنين القاطنين قرب الأودية وأماكن تشكل السيول في الأغوار الشمالية خلال الشتاء، مؤكدا قيام سلطة وادي الأردن والبلديات والأشغال العامة بالصيانة الدورية لعبارات تصريف مياه الأمطار، وتقليم أغصان الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركة توزيع الكهرباء.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

مستشفيات غزة: 26 من أصل 35 خارج الخدمة.. والبقية مهددة بالإغلاق

منذ 46 دقيقة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي يطالب المنظمات الحقوقية بنقل صورة ما يحدث بغزة

منذ1 ساعة
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - (أرشيفية)

"الخيرية الهاشمية": 12 مليون دينار تبرعات لغزة

منذ1 ساعة
السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

قائد "الميداني" يؤكد جاهزية المستشفى في تقديم خدماته لغزة

منذ1 ساعة
نهر الأردن-(أرشيفية)

أردنيون يحيون مطالب قديمة بتحريك خطط بديلة للطاقة والمياه

منذ1 ساعة
جانب من لقاء وزير الاتصال د. مهند المبيضين بالوفد الصيني-(بترا)

المبيضين: توافق أردني صيني بشأن أوضاع غزة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ2 ساعة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ2 ساعة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 