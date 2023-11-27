الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة مصاحبة لمنخفض جوي

أمطار الأردن
أمطار الأردن
عمان - تتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار بإذن الله في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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