الجمعة 08 أيلول 2023
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أجواء حارة الجمعة وانخفاضات متتالية على درجات الحرارة منتظرة

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أجواء حارة الجمعة وانخفاضات متتالية على درجات الحرارة بدءا من السبت
تكون الأجواء الجمعة، حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء في شرق المملكة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 37 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22 وفي مرتفعات الشراة 35 - 21، وفي مناطق البادية 40 - 24، وفي مناطق السهول 37 - 25، وفي الأغوار الشمالية 44 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 29، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 45 - 30 درجة مئوية.
وبحسب تقرير للإدارة، يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.
ويطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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