الجمعة 11 آب 2023
النسخة المطبوعة

أجواء حارة الجمعة وتعمق الكتلة الهوائية الحارة السبت

415330_48_1688794863
مشهد عام للعاصمة عمان
تشهد أغلب مناطق الأردن الجمعة، ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة مع اقتراب الكتلة الهوائية الحارة، وتسود الأجواء الحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الفجر فوق المرتفعات الشمالية العالية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمّان بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19 وفي مرتفعات الشراة 31 - 20، وفي مناطق البادية 37 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.
وبحسب تقرير الإدارة، يتعمق تأثير الكتلة الحارة على المملكة السبت، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة جدا في مناطق المملكة كافة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، وتستمر الأجواء حارة جدا في المناطق كافة، كما تكون مغبرة على فترات، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويتراجع الاثنين، تأثير الكتلة الحارة على المملكة قليلا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
WhatsApp Image 2023-08-10 at 5.36.31 PM

نحو 2 مليون عدد الشباب بالفئة العمرية 15-24 في الأردن منذ16 ساعة

R1691667006_1000x551_308_MjAyMy0wOC0xMCAxNDoyODowMg==

حادثة طعن أردني لإسرائيلي.. تفاصيل جديدة و"الخارجية" تتابع منذ16 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-10 at 4.03.40 PM

توسيع نطاق عمل تطبيق باص عمان ليشمل الحافلات والسرافيس منذ17 ساعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

قرار مهم من التعليم العالي بشأن القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم المتوسط منذ18 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
R1691667006_1000x551_308_MjAyMy0wOC0xMCAxNDoyODowMg==

اعتقال أردني طعن إسرائيليا شرقي تل أبيب

منذ19 ساعة
415330_48_1688794863

أجواء صيفية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق

04 آب 2023
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين ويحذر من اقتحام الوزير بن غفير للأقصى

27 تموز 2023
الملك-1-1

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

20 تموز 2023
اقرأ أيضا
1000116997

ولي العهد من معان يشكر الأردنيين على مشاعرهم الصادقة بمشاركتهم الفرح بزفافه

منذ11 ساعة
UVNKNdceC7byhx6C2vff4qOtNz1bIzzKcGAdVoNU

الجامعة الهاشمية تتخذ قرارات هامة بسبب موجة الحر

منذ13 ساعة
وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1-e1618603116703

وحدة القبول الموحد تُحدث بيانات موقعها الإلكتروني

منذ15 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-10 at 6.35.55 PM

في لقاء لشبكة نساء النهضة.. خبراء يدعون لإيجاد حلول جذرية تمكن الاتحادات النسائية القيام بدورها التنموي

منذ15 ساعة
رجل يسقى طفله الماء ليخفف عنه وطأة الطقس الحار - (تصوير: أمير خليفة)

الأرصاد توضح آخر تطورات موجة الحر المقبلة

منذ15 ساعة
Flag-of-Jordan-9

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حرائق الغابات

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 