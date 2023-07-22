الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أجواء حارة جدا حتى الثلاثاء

طقس حار
طقس
عمان- تتعمق قليلا نهار الأحد ، الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهرا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتستمر الأجواء غدا ويوم الثلاثاء، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهرا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)
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