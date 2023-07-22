أجواء حارة جدا حتى الثلاثاء

اضافة اعلان

عمان- تتعمق قليلا نهار الأحد ، الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهرا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وتستمر الأجواء غدا ويوم الثلاثاء، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهرا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.-(بترا)