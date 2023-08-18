الجمعة 18 آب 2023
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أجواء حارة حتى الاثنين

طقس حار
طقس حار
عمان - يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة، ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، وتبقى الأجواء اليوم، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
ويطرأ غدا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء بعد غد، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة، أو ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال في المركبات، وعدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، والتنبه لخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.-(بترا)
مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لرش أجسامهم بالماء-(تصوير: ساهر قدارة)

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