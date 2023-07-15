السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أجواء حارة وجافة حتى الثلاثاء.. والعالم تحت القيظ

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
عمان - تبقى الأجواء الأحد والاثنين حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
إلى ذلك، فإن المملكة ليس وحدها من يعيش صيفا قائظا، إذ تجتاح موجات الحر، عدة دول في العالم من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية في تلك الدول، ما دفع بسلطاتها لاتخاذ تدابير للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وتشهد الولايات المتحدة، موجة حر قوية تمتد من كاليفورنيا إلى تكساس، حتى أنها وصلت أجزاء من فلوريدا وساوث كارولاينا وجورجيا، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل، ومن يعانون من أزمات صحية، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وفي أريزونا، إحدى الولايات الأكثر تأثرا، باتت الحياة اليومية أشبه بسباق ضد أشعة الشمس، إذ سجلت فينيكس، عاصمة الولاية، ظهر أول من أمس، درجة حرارة فاقت الـ45 درجة مئوية لليوم الـ15، وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.
وفي ولاية كاليفورنيا، يُحتمل أن يُسجّل وادي الموت، وهو أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، أرقاما قياسية اليوم بدرجة حرارة قد تلامس الـ54 درجة مئوية.
ومنذ أيام تدق السلطات ناقوس الخطر باستمرار، وتوصي السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية، وبمراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة العالية.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن "أشد فترات موجة الحر" تبدأ اليوم، إذ قد تتجاوز ولاية نيفادا الرقم القياسي لدرجات الحرارة.
كما يُتوقع أن تشهد إيطاليا، موجة حارة، سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.
وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة الإيطالية إشعارا تنبيهيا أحمر، شمل أمس واليوم في مدن رئيسة كروما وبولونيا وفلورنسا وبيسكارا، مع توقع تسجيل درجة حرارة تراوح بين 36 إلى 37 درجة مئوية اعتبارًا من اليوم، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع.-(بترا)
1-1

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟ منذ3 ساعة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة نصير منذ9 ساعة

طقس حار - (تعبيرية)

الأرصاد تحذر من موجة الحر منذ9 ساعة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يعقد لقاء حواريا في جامعة مؤتة ضمن مبادرة "حوارات شباب"

الخصاونة: أنجزنا على أكتاف الشباب الأردني الكثير خلال المئوية الأولى للدولة منذ11 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1689438478865943100

الفقر يدفعه للعمل.. فهل هناك بدائل لـ"الطفل العامل" في العطلة الصيفية؟

منذ1 ساعة
محافظة عجلون

"الزراعة" تنتظر نتائج التحقيق بحرائق غابات عجلون

منذ1 ساعة
1689438277735927700

خبراء: "رقمنة" قطاع المياه أولوية لتحقيق الأمن المائي؟"

منذ1 ساعة
1689438307685932600

فاخوري: شرط التسجيل بـ"الأطباء" هدفه الممارسة الطبية القانونية

منذ1 ساعة
1689438245455924100

إحالة "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لـ"استثنائية النواب"

منذ1 ساعة
1689434966655791500

"التوجيهي" في يومه السادس.. ارتياح لأسئلة "الحاسوب" و"الصناعية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 