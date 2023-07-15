أجواء حارة وجافة حتى الثلاثاء.. والعالم تحت القيظ

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عمان - تبقى الأجواء الأحد والاثنين حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.إلى ذلك، فإن المملكة ليس وحدها من يعيش صيفا قائظا، إذ تجتاح موجات الحر، عدة دول في العالم من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية في تلك الدول، ما دفع بسلطاتها لاتخاذ تدابير للتعامل مع القيظ والحرائق التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.وتشهد الولايات المتحدة، موجة حر قوية تمتد من كاليفورنيا إلى تكساس، حتى أنها وصلت أجزاء من فلوريدا وساوث كارولاينا وجورجيا، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل، ومن يعانون من أزمات صحية، وفق صحيفة واشنطن بوست.وفي أريزونا، إحدى الولايات الأكثر تأثرا، باتت الحياة اليومية أشبه بسباق ضد أشعة الشمس، إذ سجلت فينيكس، عاصمة الولاية، ظهر أول من أمس، درجة حرارة فاقت الـ45 درجة مئوية لليوم الـ15، وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.وفي ولاية كاليفورنيا، يُحتمل أن يُسجّل وادي الموت، وهو أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، أرقاما قياسية اليوم بدرجة حرارة قد تلامس الـ54 درجة مئوية.ومنذ أيام تدق السلطات ناقوس الخطر باستمرار، وتوصي السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية، وبمراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة العالية.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن "أشد فترات موجة الحر" تبدأ اليوم، إذ قد تتجاوز ولاية نيفادا الرقم القياسي لدرجات الحرارة.كما يُتوقع أن تشهد إيطاليا، موجة حارة، سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة الإيطالية إشعارا تنبيهيا أحمر، شمل أمس واليوم في مدن رئيسة كروما وبولونيا وفلورنسا وبيسكارا، مع توقع تسجيل درجة حرارة تراوح بين 36 إلى 37 درجة مئوية اعتبارًا من اليوم، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع.-(بترا)