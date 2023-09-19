الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

الخريف
الخريف
تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الأربعاء، الخميس خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وترتفع يوم الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
فصل الخريف - (تعبيرية)

الاعتدال الخريفي السبت المقبل منذ15 ساعة

b491079d-d1b6-4fa4-a85e-a9b5fda8c164

"مستقبل الإعلام والاتصال" يناقش تحديات منصات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وخطاب الكراهية 17 أيلول 2023

36657_9_1647331219

مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة 17 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-17 at 6.20.19 PM

الاردن يستضيف المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب 17 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
40e37e9a-636627747896076569

الأردن يرحب بجهود السعودية وسلطنة عُمان لحل الأزمة اليمنية

منذ12 ساعة
A9201762

الملك يجتمع في نيويورك برؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية ودولية كبرى

منذ13 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-18 at 8.03.09 PM

الأ{دن: مبادرة "جهود يوم السلام" تؤكد مرجعية مبادرة السلام العربية

منذ14 ساعة
ixw-cpne

الملكة رانيا تشارك في نيويورك بأحد برامج اليونيسف من أجل مناصرة الأطفال

منذ14 ساعة
جلالة الملكة رانيا

اختيار الملكة رانيا رئيساً عالمياً مشاركاً لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

منذ14 ساعة
1695053360890

نائب الملك يتابع مجريات تمرين "درب الأمان 3"

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ12 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 