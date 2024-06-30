أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق اليوم

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ، لذا يكون الطقس صيفيًا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان



ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

