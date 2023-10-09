الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء غائمة وماطرة مصحوبة بالرعد والبرد

العاصمة عمان -(الغد)
العاصمة عمان
عمان -  يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الأربعاء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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