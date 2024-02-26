الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غداً

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الإثنين لتصبح أعلى من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق، مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.

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أما غدا الثلاثاء، أفاد مركز "طقس العرب"، أن مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً من الممكلة تزامناً مع امتداد منخفض البحر الأحمر، لذا من المتوقع أن تنشأ نهار يوم الثلاثاء حالة من عدم الإستقرار الجوي، مع وجود فرص لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، قد تُصحب بالرعد أحياناً.
 
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية مُعتدلة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية. 

أما ليل الثلاثاء فيكون الطقس بارداً بوجهٍ عام مع ظهور السحب المنخفضة، وتتراجع فرص الأمطار من معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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مدينة عمان

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