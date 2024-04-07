الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء لطيفة وفرصة لزخات مطرية

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
عمان- يكون الطقس اليوم لطيفا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
ويكون الطقس غدا لطيفا في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في جنوب وشرق المملكة تثير الغبار خاصة المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل المتأخره تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومن المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.
أما الثلاثاء، فتبقى المملكة تحت تأثر حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة 
مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.-(بترا)
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