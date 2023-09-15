الجمعة 15 أيلول 2023
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أجواء معتدلة الحرارة في عموم الأردن

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​ تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول
  تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
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