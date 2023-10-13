أجواء معتدلة وغيوم على ارتفاعات منخفضة

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تبقى الأجواء يوم السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع وجود غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تزداد نشاطا بعد ساعات الظهيرة، خاصة في شرق المملكة، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ(4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتبقى المملكة يوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية لطيفة الحرارة والرطبة، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.-(بترا)