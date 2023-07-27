الخميس 27 تموز 2023
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أحدهم طلب من مستثمر "بدل".. إحالة موظفين اثنين من وزارة الزراعة إلى القضاء

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حاول موظف ابتزاز أحد المستثمرين في قطاع الدواجن كي يسهل له مهمة الحصول على رخصة استيراد بأن طلب منه هدية "مجموعة بدل" له ولأحد زملائه في الوزارة
قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار الوظيفة ، حيث حاول أحدهما ابتزاز أحد المستثمرين في قطاع الدواجن كي يسهل له مهمة الحصول على رخصة استيراد بأن طلب منه هدية "مجموعة بدل" له ولأحد زملائه في الوزارة وكذلك مبلغًا ماليًا قيمته 7500 دولار أمريكي .اضافة اعلان

وفي التفاصيل وبعد تدخل أحد الوسطاء تمّ شراء مجموعة البدل للموظفين الاثنين منها أربعة للأول وواحدة للثاني وكذلك قبض مصاغ ذهبي بقيمة 1400 دينار كهدية لزوجة الأول إضافة إلى 1600 دينار نقدًا .
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