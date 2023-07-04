أخطار الصحافة الاستقصائية

د. محمود أبو فروة الرجبي

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تعد الصحافة الاستقصائية رافعة مهمة في محاربة الفساد، والوصول إلى مواطن الخلل في أي دولة، ولا نبالغ إذا قلنا إنها تشكل مع القضاء، والأجهزة الأخرى، ووعي المواطن، سدا منيعا في وجه أي شكل من أشكال الظلم أو التعدي على القانون، وخطرا غير محدود على الفساد والفاسدين.والصحافة الاستقصائية، كما عرفها كاتب هذه السطور في كتابه حول الموضوع نفسه، هي نوع أصيل من الصحافة قائم على البحث والتقصي والتحقق في قضية أو موضوع معين يهم المجتمع، ويبذل خلاله الصحفي أو الفريق الصحفي جهودا حثيثة للكشف عن حقائق مخفية، يحاول شخص أو جهة معينة إخفاءها، لأن ظهورها يتضارب مع مصالحهم، وقد تؤدي إلى إيذائهم، أو إدانتهم قضائيا، وتعتمد على جمع الأدلة، والشهادات من الضحايا، والخبراء، وأصحاب العلاقة بالموضوع، ولا بد من وجود عمليات يقوم بها الصحفي أو الفريق للتأكد مما يتوصلون إليه، ولربط الحقائق مع بعضها بعضا، وتنظيمها، لإثبات أو نفي فرضية توضع لتفسير ما يحصل، وللوصول إلى كتابة تحقيق متكامل يظهرون من خلاله ما توصلوا إليه في عملهم.بدأت الصحافة الاستقصائية في العام 1906 في الولايات المتحدة الأميركية، ثم تراجعت، وبعدها وصلت لقمة النجاح العام 1911، ثم عادت للتراجع العام 1912، وفي فترة الستينيات من القرن الماضي، عادت بقوة من خلال وجود فريق مع الرئيس روزفلت الذي انطلق في حملة ضد الفساد والرشوة، وفي السبعينيات كانت فضيحة ووترغيت الأهم في وضع الصحافة الاستقصائية ضمن الاهتمام الإعلامي؛ حيث دفعت التحريات التي كانت ضمن هذه القضية إلى استقالة الرئيس الأميركي الأسبق نيسكون وعدد من معاونيه من سدة الحكم العام 1974، وخلال فترة الستينيات، انتشرت الصحافة الاستقصائية في أميركا بسبب الدعم المالي بوجود صندوق مستقل تموله المؤسسات والأفراد؛ حيث نجح هذا الصندوق في تمويل 60 مشروعا لتغطيات صحفية مختلفة، ونظر البعض إلى الصحافة الاستقصائية بشك، واتهمها بأنها تقوم على تقويض الاستقرار في المجتمع دون وجود ما يدل على صدق هذا الادعاء، والغريب أن الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت (Theodore Roosevelt) أطلق على الصحفيين الاستقصائيين بعد كشفهم مساوئ إدارته، وفسادها لقب «ملوثو السمعة القذرون»، وقد تمكنت الصحافة الاستقصائية خلال تاريخها من الكشف عن قضايا خطيرة، وتكفي هنا الإشارة إلى ما قام به الصحفي الأميركي سيمور هيرش (Seymour Hersh) الذي كان يعمل في صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا كشف فيه عن تفاصيل مذبحة ماي لاي (My Lai Massacre) التي حصلت في فيتنام العام 1968، وتشير الوقائع التاريخية إلى قيام الملازم الأميركي وليام كالي، ومجموعة من جنوده باقتحام قرية ماي لاي (My Lai) في فيتنام، وبعدها جمع القرويين المسالمين العزل، وأشعل النار فيهم، وقتلهم جميعا، وتمكن الصحفي الأميركي من فضح هذا العمل الجبان في العام 1969.وأيضا، كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) فضيحة أطلق عليها (الأرقام القذرة)؛ حيث كشف التحقيق عن سماح الرئيس الأميركي الأسبق (جورج بوش) الابن العام 2002 لوكالة الأمن القومي بالتنصت على الآلاف من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين دون الحصول على إذن قضائي.ولا يتسع المجال لذكر قضايا هزت الرأي العام في الدول الغربية، وأدت إلى تغيير قوانين، وتعديل سياسات، بل ورمي مسؤولين كبار، وفاسدين يشار لهم بالبنان في السجون، وفي الوطن العربي بدأ ما يشبه الصحافة الاستقصائية مبكرا، وكانت أول نجاحاته في الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة التي تم تزويد الجيش المصري بها في مواجهته مع دولة الاحتلال الصهيوني بفلسطين العام 1948، تلك الفضيحة التي كشفها الكاتب الصحفي (إحسان عبد القدوس) العام 1949 في مجلة رزو اليوسف، وقد اعتبر بعض المحللين هذا التحقيق من أسباب التئام تنظيم الضباط الأحرار وإرهاصات التغيير في مصر العام 1952، وبعد ذلك غاب هذا النمط عن الصحافة العربية ما يقارب نصف قرن أو يزيد.وشكل إنشاء عدد من المنظمات الداعمة للصحافة الاستقصائية، والمواقع المهتمة بها، دافعا للعديد من الصحفيين للتوجه إلى هذا اللون الصحفي، وبسبب هذه المنظمات زاد عدد هذه التحقيقات، ونوعيتها، ومن هذه المنظمات شبكة أريج التي وفقا لـ»موقع أريج»، التي تأسست العام 2005، أنتجت أكثر من 600 تحقيق استقصائي في 20 بلدا عربيا، ودربت 2800 صحفي خلال الأعوام الـ15 الماضية.وفي الأردن، نشطت بعض الصحف والمواقع، وعلى رأسها صحيفة الغد في نشر تحقيقات استقصائية أثرت على المجتمع بشكل كبير، ونذكر على سبيل المثال ما تقوم به الصحفية اللامعة في هذا المجال د.حنان الكسواني، والصحفي المتميز حمزة دعنا، وغيرهما الكثير من الصحفيين والإعلاميين الذين يشار إليهم بالبنان.الصحافة الاستقصائية أداة مهمة للكشف عن الفساد، ولتكون قوة بيد الدولة والمواطن على حد سواء للوصول إلى مواطن الخلل ومعالجتها، وتحتاج إلى دعم أكبر في بلدنا، وإلى تغيير بعض القوانين التي قد تعيق مثل هذا العمل الصحفي، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن خلال شبكة أريج لإنتاج المزيد من التحقيقات الاستقصائية المؤثرة.لو عرفت الدول العربية قيمة الصحافة الاستقصائية، وقدرتها على الوصول إلى الخلل، وتسليط الضوء عليه، لتعاملت مع الصحافة الاستقصائية بطريقة أخرى، ولجعلتها جزءا من أدوات الدول في تصحيح الخلل في المجتمع، ولأدرك الجميع أن هذه الصحافة هي العدو الأول للفساد، والخطر الأكبر على الفاسدين.