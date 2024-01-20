السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أربعة من حملة شهادة الدكتوراه و100 ماجستير يلتحقون بالتدريب المهني

مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)
مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)
 بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2024/2023 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 3521 متدربا ومتدربة، و4968 من حملة الثانوية العامة.اضافة اعلان
وسجل بالبرامج التدريبية أربعة من حملة شهادة الدكتوراه، و100 ماجستير، و 2378 بكالوريوس، و1039 دبلوم كليات المجتمع، و32 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة جميل القاضي: إن ازدياد أعداد المتدربين من حملة الشهادات الأكاديمية في هذا العام الدراسي يؤكد دور المؤسسة الحيوي في توجيه الشباب ونشر ثقافة العمل التقني والمهني لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.
وأكد القاضي أن المؤسسة تمضي وفقا للتوجيهات الملكية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث، بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة، مبينا أن البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، عبر 35 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا.
وتسعى المؤسسة لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقا لمؤشرات أداء واضحة بحلول العام المقبل، للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متدرب ورفع نسبة التشغيل إلى 90 %-(بترا)
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