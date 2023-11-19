أردنيون يحيون مطالب قديمة بتحريك خطط بديلة للطاقة والمياه

محمد الكيالي

اضافة اعلان

أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارحية أيمن الصفدي مؤخرا، والتي قال فيها إن معاهد السلام بين الأردن والكيان الصهيوني، تحولت إلى وثيقة يعلوها الغبار في ظل عدم سعي الاحتلال للسلام، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينييين في الضفة وقطاع غزة، ثناء كبيرا من الشارع الأردني ومختلف المؤسسات.وكان الصفدي، قال ايضا، إن الاردن، لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع الكيان.لكن هذه التصريحات، عجّلت دعوات الأردنيين لإعادة إحياء مطالب قديمة بضرورة تحريك خطط بديلة، خصوصا في قطاع المياه والطاقة، كي لا يكون الأردن مرتهنا لسياسات العنجهية الصهيونية في هذا المجال.وفي هذا الصدد، قال وزير المياه السابق د. حازم الناصر، إن الأردن يملك حزمة كبيرة من الإجراءات والمشاريع والبدائل لتعزيز التزويد المائي درءا لأي مشاكل مستقبلية.وأضاف الناصر في تصريح لـ"الغد"، أن الناقل الوطني حل على المديين المتوسط والبعيد، وأن بدء الإنتاج فيه، يمكن أن يكون بعد نحو 8 سنوات.ولفت إلى أن هذا المشروع يتطلب اهتماما كبيرا وإجراءات سريعة، وتمويلا ضخما، لكنه يعزّز الأمن المائي على المدى البعيد.وعدّد الناصر البدائل التي يمكن للأردن العمل عليها والتعامل معها، ومنها استثمار الآبار الجوفية العميقة في: حسبان والكفرين وسواقة والحسا، بواقع 50 مليون م3 سنويا، كونها قريبة من الخطوط الناقلة والبنية التحتية.ودعا لزيادة عدد آبار منطقة الحسا واللجون، لحل نقص المياه بمحافظتي الطفيلة، والكرك، بالإضافة لحفر آبار بمنطقة الشيدية، لتزويد محافظة معان والجفر على غرار آبار فوسفات الشيدية.ويؤكد الناصر، أنه من الممكن انشاء محطة تحلية لحل مشكلة محافظة العقبة، واستئجار الآبار الزراعية في جنوب عمّان والمفرق والحلابات والرمثا، لحل مشكلة نقص المياه في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق وإربد.ولفت إلى أنه من الضروري التوسع في مشاريع خفض الفاقد المائي مع القطاع الخاص، لتوفير 30 مليون م3 سنويا، لا سيما وأنه يصل إلى نسبة 50 %.وطالب الناصر، بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي لمحافظات الشمال، بواقع 20 مليون م3 سنويا لتعزيز تزويد مياه الري بالشمال، وإعادة تدوير المياه الصناعية وبواقع 20 مليون م3 سنويا، واستخدام تقنيات حديثة في الري، وإدارة المياه وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.وشدد على أهمية العودة لخطة تنفيذ الناقل الوطني الأصلية بمعنى تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى 70 مليون م3 من المزارع والحفر الجديد، وتنفيذها خلال 4 سنوات والمرحلة الثانية تحلية من العقبة مع ربطها بالطاقة الشمسية.وأضاف، أن التعديلات التي أجريت على مشروع الناقل الوطني من حيث زيادة سعته جعلته غير قابلة للتنفيذ، تحتاج لمبالغ مالية طائلة غير متوافرة حاليا.بدوره، اعتبر نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، أن هنالك بدائل تمكن الأردن من الاستغناء عن هذه الاتفاقية، ورهن قرار المياه والطاقة بيد كيان غاصب لا يحترم الاتفاقيات ولا العهود.وأضاف الشوابكة في حديثه لـ"الغد"، أن النقابة لديها خبراء بمجال المياه والطاقة، وهناك بدائل كثيرة يمكن الاستفادة منها كتحلية مياه البحر الأحمر والمياه العميقة وإنشاء السدود.وتابع "علينا استثمار طاقتنا المحلية لاستخراج المياه الجوفية، بالاضافة لوجود كميات من المياه العميقة المتوافرة في جنوب الأردن، وهي ملائمة للشرب وملوحتها ضمن المواصفات والمقاييس العالمية والأردنية".وقال الشوابكة، إن تأمين الطاقة مهمّ أردنيا، ولها قيمة استراتيجية محليا ولدينا في الأردن بدائل مهمة.وأضاف أن "شركة البترول والغاز، في منطقة الريشة، تنتج غازا يكفي حاجة المملكة بنسبة 35 %، ونستطيع سد الحاجة المتبقية، من خلال الطاقة الشمسية".وأكد أن الأردن، بلد مشمس خلال العام، يستطيع استثمار، الطاقة المتجددة بتحلية مياه البحر، معتبرا بأن الأمر لا يحتاج سوى لإرادة وتمويل، وفتح المشاريع للقطاع الخاص للمشاركة بهذه المشاريع الاستراتيجية.واعتبر أن مخزون الأردن من الصخر الزيتي ضخم، فهو ثالث دولة في العالم، من ناحية تواجد الصخر الزيتي الذي أثبت جدواه.ودعا الشوابكة، لأهمية إنتاج ألواح كهربائية على السدود الكبيرة، مثل سد الملك طلال وغيره لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الغاز الموجود في حقل الريشة الذي يغطي جزء من حاجة المملكة.وقال "علينا أن لا نضع أمننا بيد غيرنا، إذا توفرت الإرادة والدعم المالي، يمكن تغطية احتياجات المملكة".وأشار، إلى أن تحلية مياه البحر الأحمر، يمكن أن تتم عبر باخرة واحدة في البحر، تحلّي مياه البحر، وتؤمن المياه إلى محافظة العقبة لوحدها، فيما تؤمن محطة التحلية على البحر الأحمر باقي المحافظات.فيما أكد عضو مجلس نقابة المهندسين، السابق م. سمير الشيخ إن النقابة وضعت تقريرا يضم خططا وبدائل للأمن المائي والطاقوي في الأردن.واعتبر الشيخ أن قيام الحكومة مؤخرا، بالإعلان عن أنها غير معنية بالتوقيع على اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الكيان الصهيوني، هي خطوة إيجابية خصوصا، وأن خبراء الطاقة والمياه في المملكة والنقابات المهنية دعوا اعدم التوقيع عليها ورهن الأمن المائي، بيد غيره خصوصا العدو الصهيوني.ولفت إلى أن النقابة مستعدة لتقديم خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة النظيفة، والتي منها الطاقة الشمسية والرياح خصوصا، وأن الأردن يمتلك مقومات كبيرة في إنتاج هذا النوع، من الطاقة إلا أنه بحاجة إلى استراتيجيات وتمويل.