أرقام جلوس "تكميلية التوجيهي" الشهر الحالي

آلاء مظهر

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عمان – أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد شحادة، أن الوزارة ستفعل في النصف الثاني من الشهر الحالي الرابط الالكتروني exams.moe.gov.jo، وهو يتيح للطلبة المتقدمين بطلبات اشتراك للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2023، الاطلاع على أرقام الجلوس.وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، إن هذا الرابط سيمكن الطلبة أيضا من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة إلى مباحث التي كانوا سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني للتقدم بها الى الامتحان.وأوضح أن الوزارة، ستمنح الطلبة مدة مناسبة لتدقيق المباحث التي سجلوها للامتحان بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط، وفي حال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة، فبإمكان الطالب تصويبه إلكترونيا، وستصل له رسالة من مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها، بأن التصويب قد تم، أو أن عليه مراجعة المديرية.وبين شحادة، أن الطالب يستطيع عبر الرابط الاطلاع على رقم جلوسه وطباعته في حال رغب بذلك، وسيتسلم بطاقة جلوس ورقية في أول امتحان وزاري يقدم له من رئيس القاعة، لافتا الى أن الامتحان العام سيبدأ في الـ28 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، بحيث سيمتحن الطلبة في أولى جلساتهم بالتربية الإسلامية.واكد أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهاج المدرسي، وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة للتركيز على المنهاج والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات.وبين أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية، ستتكون من 50 فقرة (أسئلة موضوعية)، باستثناء 3 مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية بين 40 و50 %، وهذه المباحث: لغة عربية مشترك، ولغة إنجليزية، ورياضيات، وسيكون مبحث الرسم الصناعي 100 % أسئلة مقالية لخصوصيته.