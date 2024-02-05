أزمة مسمى "المهندس الجيولوجي" تعود للواجهة مجددا.. والشوابكة: القرار عربي

محمود الكيالي وحنان بشارات

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عمان – عادت مطالبات نقابة الجيولوجيين بتعديل مسمى منتسبيها لــ"مهندس جيولوجي" عبر تعديل قانون النقابة إلى الواجهة مجددا.وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، عدم جواز ذلك لمخالفته معايير الاعتماد، لافتا إلى أن دراسة الجيولوجيا كأحد العلوم، يختلف عن دراسة الهندسة الجيولوجية التي تمتد دراستها لخمس سنوات.وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الموضوع قديم وبحث منذ أكثر من 7 أعوام، مستغربا إعادة طرحه مجددا، بعد أن لاقى اعتراضات قانونية من مختلف الجهات ذات العلاقة.بدوره، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن النقابة تعتمد في منح إجازة المهنة على قانون النقابة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، مؤكدا في تصريح لـ"الغد" أن النقابة تضع على الإجازة مسمّى "مهندس جيولوجي"، استنادا على قرار اتحاد الجيولوجيين العرب رقم 5 الصادر عام 2024.وشدد على أنه لا خلاف بين نقابتي الجيولوجيين والمهندسين حاليا، على اللقب المعتمد في رخصة مزاولة المهنة، وأن مجلس النقابة لم يتلق أي اعتراضات من أي جهة.وكانت الأزمة بين كلتا النقابتين اندلعت عام 2014، بعد شكوى من أنه لا يمكن للجيولوجيين إطلاق على خريجيها لقب "مهندس".وفي أواخر أيلول (سبتمبر) 2016، تلقت نقابة المهندسين نسخة من الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء الأسبق د. هاني الملقي إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، وطلب فيه التعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية بعدم إطلاق لقب "مهندس" على الجيولوجيين أو إطلاق لقب نقابة المهندسين الجيولوجيين على نقابة الجيولوجيين.وجاء القرار بتنسيب من ديوان التشريع والرأي، بعدم قانونية إطلاق لقب "مهندس" على الجيولوجيين.وأكد الديوان، أن انتحال لقب "مهندس" يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.في حين قالت، نقابة المهندسين إن المساقات الجامعية التي يدرسها طالب الهندسة الجيولوجية في كليات الهندسة تختلف عن المساقات التي يدرسها طلاب الجيولوجيا، (علوم الأرض) في كليات العلوم، كما أن معدل الطالب الذي يخوله دراسة تخصصات الهندسة يختلف عن المعدل المخصص لدراسة تخصص الجيولوجيا.من جانبه، قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إنه لا يوجد أي جديد في هذا الخصوص، وأن النقابة تحصلت عام 2016 على قرار يمنع أي جهة غير نقابة المهندسين من منح لقب "مهندس".وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أنه لم يصل إلى النقابة منذ سنوات أي شكوى حول لقب "مهندس" إلا أن مجلس النقابة يقوم بمتابعة أي شكوى ترده بهذا الخصوص.وكانت النقابة، أجرت دراسة أفضت نتائجها لعدم جواز حمل الجيولوجي مسمى مهندس بحجة عدم استكمال متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية، مشيرة إلى "أنه لا يمكن اعتماد تسمية المهندس الجيولوجي إلا لمن استكمل متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية من معهد عال في الهندسة او كلية هندسة، واستوفى كل متطلبات المواد الهندسية والمختبرات الهندسية اللازمة وقبل عضوا في نقابة المهندسين".الدراسة التي أعدتها (لجنة دراسة الفروقات بين اختصاصي الهندسة الجيولوجية والجيولوجيا)، التي شكلها مجلس نقابة المهندسين سابقا، أشارت إلى أن عدد الساعات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الجيولوجية 160 ساعة دراسية معتمدة، عدا عن الساعات التي تأتي من الزيادة في متطلبات الكلية والتخصص، في حين أن عدد الساعات الدراسية لتخصص علوم الجيولوجيا 132 ساعة.وبينت الدراسة ان الحاصل على شهادة الهندسة الجيولوجية، هو خريج معهد هندسي عال او كلية هندسية، في حين ان الحاصل على شهادة علوم الجيولوجيا هو خريج كلية العلوم.وبينت ان عدد المختبرات في الخطة الدراسية لتخصص الهندسة الجيولوجية اكثر وطبيعة المختبرات هندسية، في حين ان عدد المختبرات اقل في تخصص علوم الجيولوجيا وتنحصر في مواد جيولوجية بحتة.وبشأن طبيعة متطلبات تخصص الهندسة الجيولوجية، فهي مواد هندسية علمية وتشمل المختبرات، وبعض المواد المشتركة في هذا التخصص أساسها مواد مشتركة مع الجيولوجيا ولكنها ذات طبيعة هندسية، في حين أن طبيعة مواد تخصص علوم الجيولوجيا وصفي ونظري وليست عملية.وأوضحت الدراسة أن طبيعة متطلبات كلية الهندسة تركز على مواد الهندسة الأساسية ومختبراتها بالإضافة إلى مواد العلوم الأساسية، في حين أن متطلبات كلية العلوم تركز على مواد العلوم الأساسية.وفيما يتعلق بالانتساب للنقابة فإن خريج تخصص الهندسة الجيولوجية ينتسب لنقابة المهندسين، فيما ينتسب خريج تخصص علوم الجيولوجيا الى نقابة الجيولوجيين.وعلى صعيد ممارسة المهنة قالت الدراسة إن خريج تخصص الهندسة الجيولوجية يمارس المهنة في العمل الهندسي والمشاريع الهندسية، وحسب التعليمات ووفق قانون النقابة بخاصة المادة 30 من قانونها، في حين أن دور الجيولوجي يتمثل بإعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية، والمتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق.ويتخرج الجيولوجي من كلية علوم جيولوجية وبمعدلات تقل عن 80 % في الثانوية العامة (التوجيهي)، وليس من كلية هندسة جيولوجية بمعدلات تزيد على 80 %، كما تنص قوانين الجامعات في الأردن والعالم.كما أن جميع كودات البناء الوطني الأردني، قد وضعت وتمت صياغتها من مهندسين أصحاب اختصاص، ولا دور للجيولوجي في إعدادها وتنفيذها.وكانت خلصت لجنة متخصصة من عدد من الجهات المعنية، إلى عدم قانونية ممارسة العمل الهندسي إلا من خلال المهندسين المعتمدين بحكم القانون.