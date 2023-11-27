الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسس التعاقدية بين "الصيادلة" و"التأمين" تعود للواجهة من جديد

نقابة صيادلة الأردن
نقابة صيادلة الأردن
عمان – أكد مجلس نقابة الصيادلة أنه المرجعية الوحيدة في كافة الأمور التنظيمية، للعلاقة التعاقدية والتعامل بين الصيدليات وشركات التأمين بموجب قانون النقابة.اضافة اعلان
ودعا المجلس الصيدليات، لعدم الالتفات لأي كتب أو رسائل تهديد، صادرة عن أي شركة تأمين، وإبلاغ النقابة فوراً بتلك الممارسات.
وشدد على استمراره بحماية كافة الصيدليات، من أي إجراء تقوم به أي شركة تأمين بهذا الخصوص، مؤكدا أنه في ضوء صلاحياته القانونية سيتخذ كافة العقوبات والإجراءات بحق أي صيدلية تخالف قراراته.
وكان نقيب الصيادلة د. محمد عبابنة، قال في حزيران (يونيو) الماضي إنه تم الاتفاق على الأسس الجديدة التي تحكم العلاقة بين نقابة الصيادلة، كممثل لصيدليات المجتمع وبين شركات وإدارات وصناديق التأمين.
وأوضحت النقابة في بيان لها آنذاك، أن من أبرز هذه الأسس تنظيم آليات تسديد المطالبات المالية للصيدليات، حيث ستصبح نسبة الخصم 3 % بدلاً من 6 % اعتباراً من 1/1/2024 وعلى بعض الأدوية تصل نسبة الخصم صفر. وتضمن الاتفاق إلغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف الأسس، وتمارس أي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية.
وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في النقابة د. خالد حلمي، في تصريح لـ"الغد" إن المشكلة قديمة جديدة مع أغلب شركات واتحاد شركات التأمين.
ولفت حلمي، إلى أن أسس التعاقد قائمة بحكم القانون، مشيرا إلى أن الشعبة ومجلس النقابة التقوا مع شركات التأمين برعاية البنك المركزي، منذ أشهر وكان هناك اتفاق وتفاهم وقدمت تنازلات كبيرة.
وأضاف أن اتحاد شركات التأمين، تنكر لهذه الاتفاقات بطريقة مجحفة بحق الصيدليات ورفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأكد حلمي أن هناك ملايين الدنانير متأخرة لأصحاب الصيدليات، لافتا إلى أن الخصومات التي تقوم بها شركات التأمين غير عادلة.
وقال إن الشعبة ومجلس النقابة تجتمع بشكل مفتوح لبحث أي مستجدات، لافتا إلى أنه بداية من اليوم، سيتم صرف الدواء نقدا للمواطنين" وأي صيدلي لا يلتزم بالقرارات سيتم فرض عقوبات عليه، تصل إلى سحب رخصة مزاولة المهنة منه".
وجاء قرار المجلس، بناء على الكتاب الصادر عن اتحاد وإدارات شركات التأمين، وأرسل لعدد كبير من الصيدليات، والمتضمن إلغاء اعتماد تلك الصيدليات لصرف وصفات التأمين الصحي الورقية والإلكترونية من كافة شركات وإدارات التأمين الواردة في الكتاب.
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