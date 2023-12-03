أسلحة الاحتلال تدمر الإنسان والبيئة والتربة في غزة

محمد الكيالي

اضافة اعلان

عمان - بات قطاع غزة المحاصر جراء العدوان الصهيوني عليه، عرضة لمخاطر بيئية جمة، خصوصا في جانب المياه والغذاء، ففي أول من أمس، أكد جلالة الملك خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المنعقد بالإمارات، بمشاركة قادة دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية، أنه "لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا"، مشيرا إلى ما يواجهه الفلسطينيون من تهديد مباشر يطال حياتهم.وبين جلالته، أن الغزيين يعيشون على كميات ضئيلة من المياه النظيفة، والحد الأدنى من الغذاء، وتزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب على القطاع، مشددا على ضرورة شمول التعامل مع تحديات المناخ الفئات الأكثر هشاشة، .نقيب الجيولوجيين السابق صخر النسور، قال إن الحروب بمجملها لها آثار على البشر والحجر والنباتات والبنية التحتية، خصوصا عند استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كـ"الفوسفور الأبيض" الذي يتخزن في التربة ويؤثر عليها لسنوات طويلة.وأكد النسور في تصريح لـ"الغد"، أن تأثير الحرب على غزة بيئيا بشكل غير مباشر، يكون بالتلوث الذي تخلفه الأسلحة المستخدمة في الحروب، نتيجة تدمير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، ويكون لذلك تأثير سلبي على المياه الجوفية ومصادر المياه السطحية بمختلف أشكالها، ما يقود إلى شح في المياه وانتشار للأوبئة والأمراض، وتدني مستويات الحياة في القطاع.ولفت إلى أن تلوث الهواء حاليا في أعلى مستوياته، بسبب الغازات المنبعثة من الصواريخ والقنابل الملقاة على القطاع، ناهيك عن تضرر المصادر البحرية والبرية والجوية في محيط الغلاف بغزة، ما يؤدي لإضرار كبيرة على المناخ.وقال إن مصادر المياه هي المتضرر الأكبر من هذه الحرب، خصوصا في حال اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، إذ سيؤدي ذلك لانتشار وتفشي الأمراض وزيادة حدة تلوث الهواء.وأضاف النسور أن على المنظمات الدولية المعنية، بأن تقول قولها بشأن ما يجري في غزة، خصوصا وأن الأوبئة وتلوث الهواء، قد يكون أكثر فتكا من الرصاص، وسيؤدي لضرر ينتشر إلى بقاع الأرض.واعتبر أن هذه الحرب متشعبة الأضرار على المدنيين القصير والطويل، وستؤدي أضرارها إلى كارثة على الثروة السمكية.وكشفت دراسة أجرتها كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك منذ أيام، أن العدوان المتواصل على القطاع، أوجد ضرورة للبحث في الأثر البيئي الناتج عن العمليات العسكرية المكثفة للكيان، واتضح خلال تحليل مفصل بأنها ليست مصدر قلق إنساني عميق فقط، بل تشكل أيضا مسألة بيئية مهمة وذات خطورة عالية؛ وفقا لتقييم أجراه 3 من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحجاوي بعد 35 يوما من تصاعد الصراع.وبين النسور، أن من نتائج هذا العدوان، تأخر عمليات التنمية المستدامة بسبب ذهاب الأولوليات للإعمار لاحقا، وهو على الأغلب حال معظم حكومات المنطقة، بتقديم الخدمات الرئيسة على البيئة، وبالتالي التأثير على المدى الطويل خصوصا على نوعية الحياة.وأكد أن سياسة الاستيطان المنتهجة من الكيان الصهيوني، تهدف لتلويث المستعمرات بإنشاء مصانع ملوثة للبيئة فيها، مبينا أن الاحتلال اعتدى على الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، واقتلع نصف مليون شجرة مثمرة بتدميره لبساتين الفلسطينيين لتهجيرهم قسرا.وأوضح النسور، أن جدار الفصل العنصري أسهم بالمساس بصلاحية المياه الجوفية واستنزاف كميات كبيرة من المياه، بالنظر إلى عمليات الحفر لإنجازه.وأكد أن استخدام الوسائل والأساليب الحربية التي تتجاوز الغاية من الحرب، أو تفوق الأهداف العسكرية، أو تكون خارجة عن مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، أحد أهم مسببات الضرر بالمناخ.وشددت الدراسة على أن نتائجها تؤكد الأهمية البالغة لدمج الاعتبارات البيئية في العمليات المتبعة لحل النزاعات، والإستراتيجيات المستخدمة لإعادة الإعمار بعد النزاع، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإيقاف العدوان على القطاع فورا.ولفتت إلى أن حجم الانبعاثات من مكافآت ثاني أكسيد الكربون يقدر بـ60 مليون طن جراء العدوان، إذ يشمل الرقم مصادر عدة، بما فيها استهلاك الوقود والذخائر وثلاثي نتروتولوين (TNT)، وهدم المباني، وإعادة بناء البنية التحتية المدنية.