الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أسماء المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقباله والمهن الطبيه المسانده لمرحلة الدبلوم المتوسط  للعام الجامعي 2023-2024، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

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وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

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