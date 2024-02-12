أسوة بالحكومة.. هل يعلق القطاع الخاص الدوام للاحتفال بالنشامى؟

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عمان – الغد – بات مؤكدا أن تصدر الحكومة بلاغا تقرر بموجبه بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة للموظفين لاستقبال المنتخب الوطني فور عودته من قطر، والاحتفال بإنجاز "النشامى" بحصدهم وصافة بطل أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.إلى ذلك، طالب عاملون وموظفون وفعاليات اقتصادية، القطاع الخاص بأن يحذو حذو الحكومة ويعلن عن تعليق الدوام اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في استقبال المنتخب الوطني والاحتفال بما حققه من انجاز كبير.ويقيم اتحاد كرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر اليوم الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.ويبدأ الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء اليوم، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.