أصابع إقليمية على الزناد تترقب أي عدوان بري على القطاع لتفجير المنطقة

زايد الدخيل

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عمان- مع دخول عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة أسبوعها الثاني، ربط مراقبون توسع دائرة الحرب والإقدام على اجتياح عسكري بري لقواته في أراضي القطاع، بدول ومنظمات إقليمية، تضع أصابعها على الزناد، أو تقف في حالة تأهب قصوى، لترى إلى أين سيؤدي جنون هذه القوات الوحشي.وفي هذا النطاق، تتبدى كل يوم حقائق جديدة في سماء وأرض الحرب الدائرة رحاها ليس في القطاع فحسب، كما تبرز نشرات الأخبار العالمية، بل وفي نطاق أراضي غلاف غزة المحتلة، والذي تربض فيها تجمعات قواته استعدادا لهجومها البري، إذ تتعرض هذه التجمعات العسكرية لهجمات صاروخية وقتالية من المقاومة الفلسطينية.وإلى جانب هذا الفعل الإستراتيجي والنوعي للمقاومة في مهاجمة مرابض القوات البرية للاحتلال، فإن إطلاق الصواريخ، مستمر منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى"، وإن تفاوتت وتيرة حجمه، من حيث عدد الصواريخ المطلقة والمواقع التي تسقط عليها.فما على الأرض، يتفارق مع ما يدور في كواليس ساسة الاحتلال وعسكرييه، وتطلعاتهم للخروج - على الأقل بماء الوجه في هذه الحرب، التي فرضها عليهم 17 عاما من حصارهم المطبق للقطاع، والتضييق وشن حروب عليه، لإنهاكه، وإنهاك مقاومته.وفي غضون ذلك، أخذت المساعي السياسية الدولية، تستدير وبوتيرة متسارعة نحو وضع حد لقصف الاحتلال للمدنيين في غزة، ووضع حد لقراره بمنع الكهرباء والطاقة والمياه والغذاء عن أهالي القطاع، إلى جانب ما يعتمل في المجتمع العربي والدولي من رفض لما يرتكب من جرائم بحق أطفال القطاع ومدنييه.على مستوى المنطقة العربية، تتحرك الدول الأبرز، الأردن ومصر، في اتجاه يمنع "أحلام" الاحتلال من اقتلاع أهالي القطاع، وتحويلهم إلى لاجئين مرة أخرى، ويكشف الدور الأردني عن صلابته، وحزمه في هذا الاتجاه، رافضا الحرب الدموية على القطاع، وارتكابات المحتلين الإجرامية بحقه.وفي وقت تتداعى فيه الدعاية الاحتلالية عن أنه ضحية أعمال المقاومة، التي يصفها بـ"الإرهابية"، وتكشف عن إعادة بلورة المواقف بشأن ما يبث في وسائل الإعلام حول هذه الرواية، لينقل الرواية المقابلة، وهذه المرة بدأت الصور التي تخرج من غزة، تحقق حضورا قويا في وسائط إعلامية متعددة.إقليميا، صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الاحد الماضي، بأن الاحتلال اذا لم يوقف هجماته على القطاع، فإن أيدي جميع الأطراف في المنطقة، ستكون على الزناد، فالوضع في المنطقة مثل البارود، وهناك احتمالية حدوث انفجار هائل كل ساعة، محذرا أثناء زيارته لبيروت، من أن الحرب قد تتوسع إلى أماكن أخرى من الشرق الأوسط، إذا انضم حزب الله إلى المعركة.وبينما كان اللهيان يدلي بتصريحاته في العاصمة اللبنانية، فقد شهد جنوب لبنان الذي يتحرك فيه حزب الله، أعمالا قتالية مع قوات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، ما تزال أقرب للمناوشات، ما دفع بقوات الاحتلال الى حشد مقاتليها وآلياتها على الجبهة الشمالية.وقد أعلنت القوات الاحتلالية وحزب الله عن قصف كل منهما للآخر بالصواريخ في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة، منذ اليوم التالي لبدء عملية "طوفان الأقصى"، وما يزال القصف بين الجانبين مستمرا على نحو متقطع.حركة الجهاد الإسلامي، وهي من فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت مع بداية عملية طوفان الأقصى، عن تنفيذ عملية على حدود جنوب لبنان، وكشفت عن مقتل اثنين من عناصرها، كما أعلنت قوات الاحتلال في العاشر من الشهر الحالي، عن إطلاق صواريخ من الأراضي السورية للمرة الأولى في هذه الحرب.ورأى مراقبون، أنه مع تزايد فرص التوغل البري للاحتلال في شمال القطاع، فإن الصراع قد يتسع، ليشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى، بما في ذلك حزب الله وربما إيران.اللواء المتقاعد فارس كريشان، قال إن المخاوف من توسع نطاق الحرب على القطاع، لتشمل دولا في الإقليم، هى احتمال وارد، فى ظل إصرار قوات الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة، على السير نحو مزيد من أعمال التدمير والقتل الوحشيين في القطاع، ومنع وصول المساعدات، وقصف المستشفيات والمستوصفات والأماكن الآمنة.وأضاف كريشان، أن المنظمات الإنسانية أطلقت تحذيرات عديدة، لوقف هذه الأعمال الاحتلالية الهمجية، وهو ما وضع العالم أمام اختبار أخلاقي، يظهر في حجم اتساع رقعة الاحتجاجات في أوروبا، اعتراضا على حرب إبادة بقوم بها احتلال غاشم، وهو ما تكشف عنه الصور والفيديوهات التي تفرض وجودها على العالم.وأضاف، ان وقوع حرب اقليمية على نطاق لم يسبق له مثيل، وارد في حال دخول قوات الاحتلال للقطاع برا، إذ سنكون أمام حرب في أكثر من جبهة وفي أماكن بعيدة، تجري وقائعها برا وبحرا وجوا، وفي مجال المعلوماتي والنطاق السيبراني من قبل مقاتلي حزب الله والقوات الإيرانية، والسوريية، والعراقية، والأفغانية، والباكستانية، وحتى اليمنية. وبين كريشان "في هذا الإطار، سيخلق النطاق الموسع للحرب المحتملة، خيارات عسكرية جديدة لإيران وحزب الله ويوسع قدرات الاحتلال إلى أبعد حدودها".وأكد السفير السابق سمير مصارة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن سيناريو حرب متعددة الجبهات على الاحتلال، اذ نفذت قواته في حزيران (يونيو) الماضي، تدريبات ومناورات تحت اسم "القبضة الحازمة"، تحاكي اندلاع مواجهة على أكثر من جبهة، مبينا انه في حال نشوب حرب إقليمية، وهو أمر مرتبط بقرار المحتل لاجتياح القطاع برا، ستواجه جبهته الداخلية، تحديات غير مسبوقة خلال 75 عاماً.ولفت إلى أنه "سيكون للتطورات الميدانية ودخول قوات الاحتلال غزة برا، العامل المقرر في إشعال المنطقة كلها، فإذا تمكن الاحتلال من الدخول للقطاع بعد التدمير، فستتوسع دائرة الحرب إلى جبهة لبنان، وقد تنخرط قوى محور الممانعة في المواجهة في أكثر من مكان، وصولا إلى الحرب الإقليمية".وفي مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسالة إلى طهران، مفادها، "لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب".وقبله لم يستبعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن تختار إيران الانخراط بشكل مباشر أو بطريقة ما، في الحرب الدائرة بين الاحتلال والمقاومة، وسط توقعات بشن الاحتلال هجوم بري على القطاع.بدوره، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، ان التهديد الأكثر حضورا في المشهد الحالي، هو حرب قد تندلع في شمال وشرق الاحتلال، أمام تحالف ترأسه إيران وبمشاركة حزب الله وسورية وحركات متحالفة مع إيران، إذ ستضرب الاحتلال من غرب العراق.وأضاف الحجاحجة إن "التهديد يكمن بوجود ترسانة سلاح هائلة، تعد من أكبر الترسانات في العالم، مكونة من مئات آلاف الصواريخ والقذائف التي يخزنها حزب الله وإيران وحماس والجهاد الإسلامي والمليشيات الموالية لإيران في سورية والعراق، وجميعهم لديهم هدف واحد هو الاحتلال".وقال، هنالك ثلاثة أسباب لانخراط طهران في الحرب، الأول، الدفع بحزب الله لدخول الحرب منفردا في حال أطلق الاحتلال عملية برية واسعة في القطاع، والثاني، في حال دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط الحرب، فستفتح الجبهات العراقية والسورية واليمنية، والثالث، سيكون عند تعرض إيران لهجوم مباشر فستدخل فورا، وتفتح جميع الجبهات وتضرب القواعد الأميركية في كل مكان.وأشار إلى أن قصف الاحتلال للمطارات في سورية بحد ذاته، لن يدفع إلى رفع وتيرة التصعيد العسكري، لكن يتوقف الأمر في النهاية على احتمال الهجوم البري على غزة.