"أصوات من غزة".. أطفال القطاع يروون تراجيديا الموت والقهر في القطاع

هديل غبون

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عمان- أطلقت الحملة العالمية للدفاع عن الطفل/ فلسطين في الأيام الماضية، مبادرة بعنوان "أصوات من غزة"، لنقل قصص وشهادات وروايات سكان قطاع غزة، من العالقين خارجه، وممن فقدوا أفرادا من أسرهم، وكذلك الأطفال "الجرحى دون أسر ناجية".وبحسب ما نشرت الحملة على منصاتها، فإن مجموعات من أطفال فرق الحماية والمجلس المناطقي في مناطق شمال الضفة الغربية ووسطها، نفذوا مبادرة "أصوات من غزة"، لمناصرة أطفال غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 7 أكتوبر الماضي، مع حمل شعار "الوقف الفوري لإطلاق النار".ونوهت الحركة، وهي منظمة غير حكومية منتشرة الفروع في العالم، إلى أن الأطباء قد ابتكروا اختصارا جديدا، يحاكي أوضاع الجرحى من الأطفال إثر الحرب على غزة بعنوان "الطفل الجريح الذي لم تنج أسرته".ونقلت الحملة عن عدة روايات من مخيمات النزوح في القطاع، لغايات توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على وجه الخصوص بسبب الحرب الصهيونية المستعرة على قطاع غزة.وقال الطفل محمد العبسي (13 عاما)، إنه كان متوجها إلى المدرسة ذات يوم، وتعرض محيط منزله للقصف، لينزح هو وعائلته إلى مدرسة، اضطروا أيضا بعد أسبوع للنزوح منها إلى خان يونس في جنوب غزة، بعد رمي قوات الاحتلال مناشير تهديدية عليهم، تدعوهم للرحيل.وسرد العبسي بعضا من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرا الى شح مصادر الحياة الأساسية من غذاء ومياه، لافتا الى أنهم يغتسلون كل أسبوعين أو أكثر، بعد رحلة شاقة ينقلون فيها المياه بالجالونات من أماكن قصية، مبينا أنه يعاني من مرض مناعي مفاجئ، أعراضه "التهاب في المفاصل الروماتويدي"، وأن شقيقه الأصغر منه مصطفى (7 أعوام) يعاني من مرض سرطان الدم.وقال العبسي الذي يقيم في مخيم للنازحين الآن مع عائلته "كنت أتلقى العلاج في غزة، والآن توقفت.. اشتقت لأن أعود إلى دارنا.. نفسي الحرب تخلص ونرجع نلعب بالمنتزه".أما سارة (13 عاما)، التي نجت من قصف وحشي صهيوني على القطاع، فقد استشهدت هي وكل أفراد عائلتها.وأضافت "صحوت وجدت الدنيا سوداء.. نمت وصحوت ووجدت كل شي مهدم والصاروخ نازل علينا، وكنت أرى ماما أمامي، وقالت لي تعالي عندي قلتلها مش قادرة"، موضحة أن والدها وأخواتها وعماتها وجدتها استشهدوا جميعا، وبأسى تقول "اشتقت لإخواتي.. اشتقت ألعب معهم أكتر.. واحد اشتقتله بابا".وفي شهادة أخرى، نقلت المنظمة بالصوت والصورة، عن عائلة الطفلة غزل (4 سنوات)، التي حاولت الفرار إلى جنوب غزة عقب أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال الصهيوني، إذ قصفت دبابة الاحتلال سيارة العائلة، وأصابت غزل بجروح خطرة، وبترت ساقها دون تخدير.والدة غزل قالت، إن العائلة لجأت للنزوح عبر الممر الآمن، لكن دبابة داهمتهم وبدأت بالقصف، ليستشهد غالبية من كانوا معهم مع "تفجر" ساق ابنتها غزل، قائلة إن متطوعين مسعفين حولهم، استخدموا السكاكين بعد تسخينها لإجراء عملية "كي" لساق غزل دون بنج، مع فشلهم في محاولات الوصول إلى مستشفى الشفاء، لتلقي العلاج بسبب الدبابات. مشيرة إلى أن المعاناة استمرت حتى اضطروا لبتر بقية الساق وهي تنزف.ونقل كلا من محمد ورفيف وسيرين، وهم مجموعة عاملة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بعضا من لقاءاتهم مع أهالي من غزة عالقون في مدينة نابلس في الضفة الغربية، دون إظهار أسمائهم أو هوياتهم في مقابلات مصورة.وقال أحد العالقين، إنه فقد من عائلته في غزة 40 فردا، ومن الأخوال والخالات وأبنائهم نحو 72 فردا. وقال آخر، إنه فقد 45 فردا، فيما قال أحدهم "هذه الحرب لم تحدث من قبل ولا حتى في الحرب العالمية الثانية". وقال العالقون إنهم يعيشون "كابوسا" يوميا بسبب ترقب أوضاع عائلاتهم في قطاع غزة، وأضاف أحدهم "هذول جيل المستقبل، ذبحوهم في الحرب بصواريخ الأميركان".ورأوا أن غزة لن يعود أبناؤها إلى التعليم قبل عامين، سواء التعليم المدرسي أو الجامعي، وأن المأساة الكبرى ستبدأ بعد الحرب، جراء إبادة 80 % من البيوت، عدا عن الضحايا الذين ما يزالون تحت الأنقاض.إلى ذلك، نقلت منشورات للأمم المتحدة عن آخر الإحصائيات التي تشير إلى أن 4 من بين كل 5 مواطنين في غزة، هم الأكثر جوعا في العالم، في حين صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد على ميزانيتها المقدرة بـ3.59 مليارات دولار، تشمل إنشاء حساب خاص بتمويل صندوق بناء السلام التابع للمنظمة، وعلى 50 مليون دولار إضافية لتمويل مجلس حقوق الإنسان.