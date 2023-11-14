الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أطفال عمان يطالبون العالم بوقف قتل أشقائهم في غزة

جانب من مسيرة أطفال عمان تنديدا بقتل الاحتلال اطفال غزة - (من المصدر)
جانب من مسيرة أطفال عمان تنديدا بقتل الاحتلال اطفال غزة - (من المصدر)
 شارك مئات من الأطفال في مسيرة انطلقت من مجمع النقابات المهنية باتجاه مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشميساني.
وتحت زخات الأمطار، حمل الأطفال رفقة ذويهم، العلمين الأردني والفلسطيني، وهتفوا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.اضافة اعلان
الطفلة رزان موسى (9 أعوام)، بينت أنها تشارك في المسيرة دعما لأطفال غزة، الذين يعيشون تحت القصف الصهيوني المدمّر، وبحرن قالت 
"الله ياخد الصهاينة.. هؤلاء مكانهم جهنم".
فيما كان الطفل علي عواد (14 عاما) يهتف تضامنا مع أطفال غزة، ويقول "الشعب يريد تحرير فلسطين"، لافتا الى أن ما يجري في غزة يشعره بالحزن، خصوصا وأن هناك أطفالا في مثل عمره، فقدوا ذويهم وأصدقاءهم ومنازلهم، وباتوا بدون مستقبل واضح.
المسيرة التي نظمتها نقابة الأطباء، شارك فيها نقيب الأطباء زياد الزعبي وأعضاء من مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة، ونقابيين آخرين من نقابات مختلفة.
ودعت المسيرة الأمم المتحدة للقيام بدورها في إغاثة أطفال غزة.
ورفع الأطفال، لافتات بالعربية والانجليزية، كُتب على بعضها "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، و"التهجير القسري مرفوض"، و"غزة عربية وستبقى عربية"، وغيرها.
عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، قالت ان هذه المسيرة صرخة في وجه عجز المنظمات الأممية، خصوصا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي عليها التحرّك فورا لوضع حد لجرائم العدو الصهيوني في المحافل الدولية، ووقف قصفها المنازل الآمنة على رؤوس ساكنيها.
وأكدت فاخوري أن من يدّعي حقوق الإنسان في العالم، عليه ألا يغض البصر عمّا يجري لأطفال فلسطين قطاع غزة، مبينة أن هؤلاء الأطفال ليسوا أقل شأنا من باقي أطفال العالم.
وجرى توزيع كتيّب بعنوان "أنشطة عن فلسطين الحبيبة" فيه معلومات عن فلسطين والأنبياء الذين تعاقبوا عليها وأسماء مدنها وأهم ما تشتهر به.
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