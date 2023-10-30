أطفال غزة الشهداء في 23 يوما يتجاوزون ضحايا عام كامل حول العالم

هديل غبّون

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كشفت منظمة إنقاذ الطفل العالمية، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا بغزة في 3 أسابيع فقط، تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019، أي خلال 3 اعوام.وبينت المنظمة في بيان نشرته ليل الأحد الماضي، بأنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أبلغ عن استشهاد أكثر من 3257 طفلا، بما في ذلك 3195 طفلا - على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية، و29 في كيان الاحتلال، وفقا لوزارتي الصحة في غزة، والاحتلال على التوالي.وأكدت أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في 3 أسابيع فقط بغزة، حسبما ورد، هو أكثر من عدد القتلى في النزاعات المسلحة على مستوى العالم - في أكثر من 20 دولة- خلال 3 اعوام مضت كل على حدة.ويشكل الأطفال، أكثر من 40 % من إجمالي 7703 استشهدوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الشهداء في فلسطين المحتلة، وفقا للمنظمة، ومع افتراض وجود 1000 طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة، مدفونين تحت الأنقاض، فيرجح بأن يكون عدد الشهداء منهم أعلى من ذلك بكثير.وأعلنت قوات الاحتلال الجمعة الماضية عن "عمليات برية موسعة" في قطاع غزة، فيما حذرت منظمة إنقاذ الطفولة، من أن هذه الحرب ستؤدي للمزيد من الشهداء والجرحى، بينما دعت لوقف فوري لإطلاق النار.وقال جيسون لي، المدير القطري للمنظمة في الارض الفلسطينية المحتلة "أدت ثلاثة أسابيع من الحرب الدموية الى انتزاع الأطفال من عائلاتهم، وتمزيق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره. إن الأرقام مروعة، ومع استمرار الحرب وتوسعها في غزة حاليا، ما يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 6,360 طفلاً في غزة أصيبوا أيضًا، بالإضافة لما لا يقل عن 180 طفلاً في الضفة الغربية.ودعت المنظمة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتخاذ خطوات فورية لحماية حياة الأطفال.وبرغم تحذير منظمات إغاثية وإنسانية دولية من كارثة نفاد الوقود في غزة، مع استمرار حرب الابادة الجماعية للاحتلال على القطاع، إلا أن منظمات عاملة هناك، ما تزال تكابد العناء وخطر الموت لإيصال المساعدات الإنسانية للعائلات والأسر والأطفال في الملاجئ وأماكن التجمعات، معتمدة بتحميلها على أكتاف موظفي الإغاثة، في تحد جديد يواجه العمل الإنساني.وتدخل الحرب على غزة يومها الخامس والعشرين اليوم، وسط صعوبة وصول المساعدات للقطاع منذ لحظة دخولها معبر رفح، حتى توزيعها في القطاع، الذي يجري في ظروف مأساوية وعالية الخطورة، بحسب غلوريا دونات، مدير تطوير البرامج في المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتقول دونات في منشور لها عبر الصفحة الرسمية للمنظمة أمس، بأن ساعات قليلة بقيت فقط أمام نفاذ الوقود في غزة، محذرة من نفاد الطعام قبل نهاية الأسبوع، في وقت يتوافر فيه ما لا يقل عن 600 شاحنة لا يسمح لها بالدخول مرة واحدة، تحمل الإمدادات الحيوية للقطاع، موجودة على بعد ساعة فقط بالسيارة من مصر إلى غزة.وحيث إن الإمدادات التي وصلت للقطاع، لا تغطي للآن الاحتياجات المطلوبة، يجري إزهاق الأرواح بمعدل مرعب، و"مسح الأجداد والأمهات والآباء والأشقاء وأبناء العمومة والأصدقاء والجيران والزملاء - عائلات بأكملها- من السجل"، كما تجري تسوية مجتمعات بأكملها بالأرض بسبب القصف العنيف، وقالت دونات "ليس هناك وقت للتعامل مع الحزن" في غزة.وتصف المسؤولة في منشورها، ما قالت إنه فعليا "كفاح" عاملي المنظمة لإيصال المساعدات إلى الأطفال والعائلات في الملاجئ، محمولة على الأكتاف، منوهة إلى أن انقطاع الوقود بالكامل، يدفع للتساؤل حول مدى إمكانية استمرار العاملين بنقل الإمدادات بهذه الطريقة، بينما تتساقط القنابل فوقهم وحولهم.وأشارت إلى أنه حتى الاتصال بالشركاء والأصدقاء كالبائعين في المحلات داخل الأحياء، للمساعدة على إيصال المعونات للأهالي، لم يعد متاحا غالبا بسبب فقدان العديد منهم في القصف.وقالت "ويعني ذلك العمل مع زملاء ينامون في الشوارع، أو لم يتمكنوا من الوصول إلى المرحاض منذ أيام حيث اضطروا إلى البحث عن الأمان في ملجأ مكتظ".وأبدت دونات مخاوفها من ان قدرة المنظمة على القيام بعملها "تتضاءل كل ساعة"، مؤكدة أن السرعة اللازمة لإيصال المساعدات لأطفال غزة، للحفاظ على أرواحهم، ليست بالمستوى المطلوب.وأضافت "لم نعد نحذّر من أنه لم يتبق سوى دقيقتين حتى منتصف الليل". لا توجد كارثة إنسانية وشيكة "الكارثة هنا"، مجددة التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.إلى ذلك، أعلنت "إنقاذ الطفل" في بيان لها الأحد الماضي، عن وصول شاحنة تحمل 45,000 زجاجة مياه إلى غزة، كجزء من مجموعة صغيرة من شاحنات المساعدات التي ووفق على دخولها عبر معبر رفح، وأنه يرجح بأن تعبر شاحنة أخرى تحمل 45,000 زجاجة مياه أخرى في اليوم المقبل.ونوهت بأن هاتين الشاحنتين، حملتا مساعدات من المنظمة للعبور إلى غزة منذ 16 تشرين الأول (اكتوبر)، فيما قدّرت الأمم المتحدة بأن الحاجة تصل إلى حوالي 100 شاحنة من الإمدادات الإنسانية يومياً، لتلبية احتياجات أكثر منمليوني نسمة من سكان غزة.ونوهت المنظمة في بيانها، بأن 80 % من السكان، كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الاساسية، وذلك قبل التصعيد في غزة.وكان معبرا بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم ( كيرم شالوم حسب تسمية الاحتلال)، المنفذان اللذان تمر منهما غالبية المساعدات الإنسانية إلى غزة سابقا قبل إغلاقهما، بحسب المنظمة.وقالت "وحتى لو كانت جميع المعابر مفتوحة، فمن غير المرجح تلبية احتياجات الأطفال والأسر الكبيرة الحجم، لا سيما بالنظر لتأثير الحصار المستمر منذ 16 عامًا على البيئة والبنية التحتية والخدمات وآفاق الحياة الأساسية للأطفال الموجودين في قطاع غزة".وأكدت المنظمة، ضرورة وجود "ممر آمن ثابت للمساعدات الإنسانية والعاملين، ويجب أن يحدث ذلك الآن. الوقت يكلف الأرواح".