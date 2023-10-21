أطفال غزة هدف إستراتيجي للوحش الصهيوني.. والغرب يتعامى

هديل غبّون

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عمّان- فيما خلفت خمسة عشر يوما من "الحرب المسعورة" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزّة، حتى الآن آلاف الشهداء من الأطفال وآلاف الجرحى، ما يزال يرزح أكثر من مليون طفل في ظروف منعدمة الإنسانية، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" في أحدث تقاريرها.ولم تتوقف المشاهد المروّعة لقتل الأطفال والإمعان فيه، وعذابات الجرحى منهم وفقدان المئات أشلاء تحت الأنقاض، عند حد، بل رافقتها صرخات الأمهات الثكلى اللواتي قصفت آلة الحرب الإسرائيلية ربيع أعمارهن، لتحيل جيلا كاملا سيعيش تحت صدمة الفقد والحرب والتشوّهات الدائمة إلى أجل غير مسمى، وكذلك صدمة النزوح، حيث رحل أكثر من 400 ألف نسمة من منازلهم مع أطفالهم من شمال غزة.وفي جميع الحروب والكوارث وفقا لمنظمة اليونيسف، فإن الأطفال هم أول أصحاب المعاناة وأكثرهم مقاساة، فيما يفاقم استمرار الحرب دون فرض هدنة إنسانية فورية، صعوبة تأمين الاحتياجات الحرجة لأطفال غزة، بل أصبح الوصول إلى هذه الاحتياجات صعبا وخطيرا بشكل متزايد.وأمام أعين العالم والمنظمات الدولية التي تدّعي حقوق الإنسان، فإن الصمت هو سيد الموقف في رفض قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، بالرغم من حزمة المواثيق الدولية التي نصت على حق حماية الأطفال في النزاعات والحروب حماية "استثنائية"، إذ مرت مواثيق حقوق الطفل بعدة محطّات، أهمها تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة اليونيسف العام 1946، تلاها تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، حيث نصت المادة 25 منها على أن للطفولة والأمومة حقا في "رعاية ومساندة خاصتين وحماية اجتماعية".كما جاء إعلان حقوق الطفل في 1965 وما تبعه من إقرار الجمعية العامة في العام 1974، الإعلان المتعلق بحماية الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة، وفي حالات الطوارئ، إضافات لسلسلة المواثيق الملزمة للدول، كللت أيضا بإقرار اتفاقية حقوق الطفل في 1989.وفيما يبدو أن المواثيق الدولية باتت حبرا على ورق في ظل آلة التوحش الإسرائيلية، تحذر مؤسسات تعنى بحقوق الطفل من الكارثة الإنسانية التي حلّت بأطفال غزة، إذ قتل أكثر من 1600 طفل في أسبوعين، وأصيب أكثر من 4200 طفل آخرين، ومنعت حتى يوم أول من أمس وصول المساعدات ولم تتوقف الهجمات على المدارس والمستشفيات لتشكل جميعها "انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل" وفقا لليونيسف.وعلى مستوى الخدمات، فإن 2.3 مليون من سكان القطاع بحاجة ماسة إلى الماء، وهم يضطرون إلى شرب مياه غير آمنة ويتوزع 3500 مصاب ومريض في 35 مستشفى ليس لديهم ماء أيضا وفقا لبيانات اليونيسف، ويقيم النازحون الـ400 ألف في 160 مدرسة ليس لديهم ماء أيضا، فيما تحتاج اليوم 50 % من البنية التحتية لإمدادات المياه إلى إصلاح وإعادة تأهيل.كما توقفت جميع محطات "تحلية المياه الثلاثة" عن توفير المياه، فضلا عن أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست لا تعمل بسبب نقص الوقود والكهرباء، ما يعني أن الجفاف والأمراض المنقولة باتت تهدد حياة الأطفال وسكان القطاع على نحو خطير.من جهتها، قالت منظمة إنقاذ الطفولة Save the children إن جميع أطفال غزة البالغ عددهم مليون طفل لا يحصلون فعلياً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بعد القصف العنيف الذي دام 14 يوماً تقريباً، والذي تفاقم بسبب الحصار المستمر المفروض منذ 9 تشرين الأول (أكتوبر).ودعت المنظمة إلى إجلاء طبي عاجل للأطفال من غزة، كما أطلقت نداء الطوارئ لغزة لجمع 55 مليون دولار، لدعم الأطفال والأسر المتضررة من هذا التصعيد.وتشهد معدلات الوفيات في غزة وفقا لمؤسسة "إنقاذ الطفل"، بالإضافة إلى الإصابات المباشرة الناجمة عن الأعمال العدائية، ارتفاعاً مع استمرار أعمال العنف التي تؤثر على المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة، وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في النظام الصحي الذي يعاني أصلاً من الشلل بسبب الحصار المستمر منذ 16 عاماً.وأشارت المؤسسة، إلى أن حجم حالة الطوارئ ونقص الإمدادات الطبية يجبران الأطباء على اتخاذ خيارات مستحيلة مثل إجراء عمليات جراحية على أرضيات المستشفى، غالبًا بدون تخدير، وتخزين أكياس الجثث في شاحنات الآيس كريم، مع نفاد المساحة في المشارح والمقابر.ومن أجل استمرار عمل غرف الطوارئ، ربما يتم قريبًا إيقاف الإجراءات الحيوية مثل التعقيم وغسيل الكلى.وبينت المؤسسة أنه منذ تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في 7 تشرين الأول، وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بـ 26 مستشفى ومرافق رعاية صحية أخرى، ولم تعد أربعة مستشفيات في شمال غزة تعمل نتيجة للأضرار.وأدى هذا إلى جانب نقص الكهرباء والإمدادات، إلى إغلاق أكثر من 60 % من مرافق الرعاية الصحية الأولية في وقت تشتد الحاجة إليها.ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أصيب حوالي 4.232 طفلا منذ بدء التصعيد، وفقد 1.524 طفلا حياتهم.وفي 17 تشرين الأول، تم قصف مستشفى في شمال غزة، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، بمن في ذلك العديد من النساء والأطفال الذين كانوا يحتمون من الغارات الجوية.ونقلت مؤسسة إنقاذ الطفل، عن العاملة شيرين، وهي ضمن كوادر إحدى المنظمة في غزةّ، قولها "أنا أتنقل بين أماكن مختلفة من المفترض أن تكون "آمنة"، لقد رأيت كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يتوسلون إلينا للبقاء معهم، كانوا عاجزين، لم يكن لدي خيار سوى الركض، الوضع يائس، من المفترض أن يؤوي الملجأ الذي أقيم فيه 300 شخص، والآن هناك 25.000 شخص، لدي ماء أريد أن أتقاسمه، ولكن كيف يمكنني أن أعطيه للبعض دون الآخرين؟."وتشعر وكالات الإغاثة بقلق متزايد وفقا لمنظمة إنقاذ الطفل، بشأن الجفاف والأمراض مع انهيار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتنطوي الحالة المروعة للصرف الصحي والنظافة الصحية في ملاجئ الطوارئ على مخاطر صحية إضافية، مثل تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة للأطفال بشكل خاص.ووفقا لتقارير إعلامية، اضطر مستشفى السرطان الوحيد في غزة إلى الإغلاق بسبب نقص الوقود، وتعمل معظم المستشفيات بالحد الأدنى من طاقتها، ما يعرض حياة أكثر من 9.000 مريض بالسرطان يعتمدون على العلاج الكيميائي للخطر.ويكافح مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وهو المرفق الوحيد في غزة الذي يقدم العلاج الكيميائي، من أجل الاستمرار في العمل، ويعتمد على مولد كهربائي واحد.كما أثر العنف المستمر على صحة المرأة، حيث أصبحت حياة عشرات الآلاف من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة على المحك.ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هناك حاليا 50.000 امرأة حامل في غزة، من بينهن 5.500 من المتوقع أن يلدن الشهر المقبل، وهن غير قادرات على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.وحتى قبل القصف والحصار على غزة، كان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة للأطفال معوقًا بالفعل بسبب الحصار المستمر منذ 16 عامًا.وأظهر تحليل منظمة إنقاذ الطفولة أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تم حرمان ما يقرب من 400 طفل في غزة، أو طفلين على الأقل يوميًا، من تصاريح الذهاب إلى الضفة الغربية للحصول على الرعاية الصحية الحيوية، ما جعلهم غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة.وقال جيسون لي، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن ما نشهده هو "العاصفة المثالية" لكارثة صحية عامة، وستكون حياة الأطفال هي التكلفة الحتمية، وحتى قبل هذا التصعيد الأخير، كان النظام الصحي على وشك الانهيار - وهو الآن على وشك الانهيار.وأضاف لي: "لقد رأينا جميعاً المشاهد المروعة لجرحى يرقدون على الأرض، وأطفال يرتجفون من الصدمة في أروقة المستشفى المزدحمة، يجب إجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة الآن وإلا سيموتون.. الأمر بهذه البساطة".وتابع: "إن حرمان الأطفال من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة يعد انتهاكًا للمسؤولية الأساسية المتمثلة في حماية المرضى من سوء المعاملة وضمان الرعاية الطبية، ومن الضروري تجنيب المرافق الصحية أعمال العنف، وتجب حماية الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة ومنقذة للحياة".