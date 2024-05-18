 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكاديمية الطيران الملكية تستقبل وفدا من دبلوماسيين ممثلين لبلدانهم

أكاديمية الطيران الملكية تستقبل وفدا من دبلوماسيين ممثلين لبلدانهم
أكاديمية الطيران الملكية تستقبل وفدا من دبلوماسيين ممثلين لبلدانهم

استقبل مدير اكاديمية الطيران الملكية الأردنية الكابتن الدكتور محمد الخوالدة اليوم السبت في مقر الاكاديمية بمطار ماركا المدني، وفدا من دبلوماسيين ممثلين لبلدانهم لدى الأردن.
واستعرض الكابتن الخوالدة، نشأة وتطور الأكاديمية  والتخصصات التي توفرها، وقدم للوفد شرحا تفصيليا عن دور الاكاديمية بتدريب العديد من الطيارين والفنيين خلال عمرها الدي امتد لاكثر من خمسة عقود.
واشار الكابتن الخوالدة الى ان خريجي الاكاديمية على مدى عشرات السنوات أسهموا بتأسيس شركات الطيران المحليه والإقليمية والدولية، مؤكداً تركيز الاكاديمية على العنصر البشري الكفؤ والمحترف والمسلح بالخبرات، إضافة إلى مواكبتها للتطورات التكنولوجية للوصول الى الجودة الأكاديمية والتقنية في التدريب.
وقال الكابتن الخوالدة إن أكاديمية الطيران الملكية الأردنية لديها خبرات رائدة وتنفذ برامج عالمية في مجال هندسة وعلوم الطيران والتدريب، وتخرج كفاءات من الطيارين والفنيين والمهندسين المؤهلين تأهيلًا عاليًا وفقًا للمعايير العالمية.
وتحدث الكابتن الخوالدة عن مسيرة الأكاديمية  التي تعتبر الرائدة الإقليمية في مجال التدريب على الطيران ، لتصبح أول وأكبر أكاديمية طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) والمعتمدة من قبل  هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، المعترف بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وفقا لمعايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (إيكاو).
وأبدى الوفد الضيف، إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه الأكاديمية خلال جولة على مرافقها.
وتعمل الأكاديمية التي تاسست عام 1966، ضمن معايير ومتطلبات وكالة السلامة الجوية الأوروبية والفدرالي لتلبية متطلبات التدريب وشركات الطيران في المنطقة.
وقد شارك الوفد الزياره عائلاتهم الذين استمتعو بالزياره وهذه التجربة المميزه .
وتاتي هذه الدعوه ضمن سياسة الاكاديميه بالانفتاح على ضيوف الأردن واطلاعهم على المستوى الأردني في هذا الصعيد.

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