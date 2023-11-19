أكاديميون: الجيش الصهيوني ينشر الفناء والعنصرية

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طالب أكاديميون بضرورة إعلاء صوت الحكمة والرشد وفلسفة العقل والامتثال للمنظومة القيمية في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.وعبروا، خلال ندوة نظمتها كلية الآداب في الجامعة الأردنية أمس، احتفاء باليوم العالمي للفلسفة بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإنساني، عن غضبهم لما يحدث للأبرياء والمدنيين والأطفال في قطاع غزة من إمعان متعمد ينفذه الجيش الصهيوني بحقهم قتلا وتهجيرا، ويمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، مشيعا فلسفة الفناء والدمار والعنصرية القميئة وانحدار الأخلاق.وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات: "لا يوجد تفسير نقبله ويقبله التفكير المتكئ على الثقافة والحس الإنساني والفطرة إلا سبب واحد للقتل، هو المصلحة والمنفعة للقاتل وإهمال مصلحة ومنفعة المقتول"، متسائلا باستنكار: "أي عدل وأي منطق وأي إنسانية وأي حضارة وأي علم وأي فلسفة هذه؟".وأشار عبيدات إلى ضرورة استلهام الدروس والعبر من الأحداث الراهنة، بأن يكون العلم والمعرفة والابتكار والريادة والإبداع الطريق لحماية الأطفال والنساء من القتل والظلم، والسبيل لبناء المجتمعات.ودعا الباحثين والطلبة إلى ضرورة البحث عن السبل التي تقي من شرور الإنسان، وتسعى لإعمال العقل، وترسيخ مبادئ الإنسانية والسلام.وأوضح أن جمال الفلسفة يكمن في أنها تسبق العلم زمانيا، كونها تمنح صاحبها الحرية والتفكير الذي قد لا يقف دائما عند المعرفة، بل يتعداه ليبحث عما هو كامن وراءها.من جانبه، قال عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة إن الجامعة أدرجت مساق "مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد" مادة إجبارية، انطلاقا من رؤيتها في تعزيز الدرس الفلسفي وبناء منهجيات التفكير والمهارات التواصلية والحوارية عند الطلبة للوصول إلى نشر ثقافة التسامح.وأكد القضاة في كلمته ضرورة تعزيز الحجج والبراهين والحجج المضادة، وإقامة الحوار مهما كانت الظروف، ليكون التسامح نهجًا وأسلوب حياة، موضحًا أنه لا تسامح في الحقوق الأساسية بل التجاوز عن النقائص ونقاط الضعف والسلبيات هو المقصود، سعيا لبناء مجتمع متحاب ومتعاون.إلى ذلك، قال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإنساني الدكتور رائد عكاشة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة استشعار للدور الحضاري الذي تقوم به في تشكيل الهوية الحضارية للأمة، وفي تشكيل الوعي بمكونات الهوية من جهة، وبكل ما يعمل على محاولة نسفها من جهة أخرى.بدورها، قالت رئيسة قسم الفلسفة الدكتورة دعاء خليل إنه انطلاقًا من مبدأ الفلسفة القائم على الانتقال من المشكلة إلى السؤال، فلا بد من الاستجابة للتحديات والمتغيرات التي بلغت ذروتها، كالتغيرات المناخية، والمجاعات، والفيضانات، والأزمات الأخلاقية، لتكمن المهمة الرئيسة في رصد الثوابت والمتغيرات، ولئلا يكون الأفق بلا ملامح علينا التفكير انطلاقا من الدوافع.