أكثر من نصف مليون اردني فعلوا الهوية الرقمية

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قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن هناك تطورا كبيرا بسرعة انجاز الخدمات الحكومية المرقمنة، موضحا ان 500 الف اردني فعلوا الهوية الرقمية وهو ما يمكنهم من الوصول الى الخدمات الرقمية بشكل سهل وسريع.واضاف الهناندة خلال جلسة حوارية بعنوان "الخدمات المستقبلية" على هامش الملتقى الحكومي "عام على رؤية التحديث"، ان سجل الخدمات الحكومية سيمكن المواطنين من مراجعة كافة الخدمات الحكومية ونعمل مع المؤسسات الحكومية من اجل توظيف اجراءاتهم الحكومية.واضاف، ان هناك مخزونا كبيرا من المواهب الاردنية التي تمتلك خبرات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي لكن القطاع العام اليوم يعاني من فجوة في تعيين هذه الكفاءات وستقوم الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحاولة سد هذه الفجوة .وحول أهم إنجازات الوزارة اوضح الهناندة انه تم رسميا اطلاق منظومة التوثيق الالكتروني للقطاع المالي والمصرفي، وربط أنظمة الدفع العاملة في البنك المركزي مع منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، لتسهيل المعاملات على المواطنين.كما تم اطلاق حملات ترويجية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية مؤسسية للاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في السـوق، وتـم إنتاج فيديوهات ومنشورات تعليمية وتثقيفية عن الاستثمار في الأوراق المالية وعقد محاضرات جامعة ولقاءات حواية.وبين الهناندة انه تم استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصاديـة مـع العـراق وتـم طـرح العطاء واستلام العروض والبدء بإجراءات التقييم لتلك العروض.واضاف، انه تم تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والانتهاء من سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة حوالي 4.9 مليون دولارأميركي للشركات التي تم اختيارها، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج 521 مشروعا من بينها 260 مشروعا متناهي الصغر و 150 مشروعا صغيرا و111 مشروعا للمهنيين والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص .واشار الهناندة الى انه تم اطلاق خدمات الجيل الخامس فـي العقبـة وإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا لشركة أمنية في محافظة الزرقاء واربد والعاصمة عمان، كما تم اطلاق خدمات الجيل الخامس لشركة أورنج الأردن للاتصالات فـي عمـان واربـد كمرحلة أولية، ومن المتوقع الانتهاء من الاطلاق فـي جـزء كبير من المملكة مع نهاية العام الحالي.وحول اهم التحديات اوضح الهناندة ان هناك حاجة لتحفيز سوق رأس المال، بالاضافة الى تعدد الشركاء المعنيين بتقديم الخدمة الواحدة، وعدم جاهزيتهم للربط، وعدم كفايـة فـرق العمـل المعنيـة بالتحول الرقمـي فـي عـدد مـنالمؤسسات الحكومية، وضعف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية.الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، اوضح من جهته ان اجمالي الدخل السنوي العالمي المتأتي من صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ 200 مليار دولار .واوضح ان قطاع صناعة الالعاب الالكترونية بصدد وضع استراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ضمن نقاش مفتوح وبناء يعمق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان هناك مراكز العاب سيتم افتتاحها في كافة محافظات المملكة.الرئيسة التنفيذية لجمعية "همتنا" فاديا سمارة، اوضحت بدورها ان مجموع الشراكات والتبرعات التي جمعتها الجمعية بلغت نحو 6 ملايين دينار جميعها من جهات وطنية وداعمين محليين .وبينت ان 300 الف مريض يتم خدمتهم من خلال مشاريع "همتنا" ونعمل على المساهمة في تخفيف الخدمات وتسهيلها على المواطنين، مشيرة الى انه تم انجاز مشاريع للجمعية في البنية التحتية حيث تم اعادة تأهيل مركز الاورام بمستشفيات البشير وإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي بسمة الشامل، وتأهيل قسم العزل العلاجي التخصصي والعناية الحثيثة.