أكيد: تسجيل 48 إشاعة الشهر الماضي

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سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، الشهر الماضي، 48 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام، ومنصات تواصل اجتماعي.وقال المرصد في تقريره الشهري، إن 17 من 48 إشاعة رصدت خلال شباط الماضي جرى نفيها، بزيادة مقدراها أربع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي جرى نفيها خلال كانون الثاني البالغ 13.وأضاف أن الإشاعات السياسية احتلت المرتبة الأولى بـ19 إشاعة (بنسبة 40 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة)، تناولت 18 منها مواضيع لها صلة بالاحتلال الإسرائيلي وغزة، والمواقف الأردنية تجاههما، وقد نفت جهات 3 منها.وبحسب التقرير، جاءت الإشاعات الأمنية ثانيا بـ 11 إشاعة (23 بالمئة)، ثم الاقتصادية بـ 8 إشاعات(17 بالمئة)، والشأن العام بـ 5 إشاعات (10 بالمئة)، والاجتماعية بـ4 إشاعات (8 بالمئة)، وأخيرا القطاع الصحي بتسجيله إشاعة واحدة (بنسبة 2 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة).ولفت إلى أن 38 إشاعة (79 بالمئة)كان مصدرها داخليا، و10 إشاعات (21 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة) مصدرها خارجيا.وأشار إلى أن 39 إشاعة (81 بالمئة)، كان مصدرها وسائل تواصل اجتماعي، و9 إشاعات (19 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة) كان مصدرها وسائل إعلام.--(بترا)