الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أكيد": تسجيل 71 إشاعة الشهر الماضي

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مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)

عمان- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 71 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر نيسان، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية وخارجية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وقال المرصد في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال الشهر الماضي بلغ 13 إشاعة من أصل 71 إشاعة.
واحتلت إشاعات المجال الأمني المرتبة الأولى، بـنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 33 إشاعة، والاجتماعية المرتبة الثانية، مسجلة 15 إشاعة، بنسبة 21 بالمئة، وتبعتها الإشاعات السياسية في المرتبة الثالثة، حيث سجلت 13 إشاعة بنسبة 18بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية محتلة المرتبة الرابعة بـ7 إشاعات بنسبة 10 بالمئة، وسجل مجال الشأن العام 3 إشاعات بنسبة 4 بالمئة، ليتبوأ المرتبة الخامسة، ولم يسجل المجال الصحي أي إشاعة.
ولدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أشار التقرير إلى أن حصة المصادر الداخلية، بلغت 51 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر نيسان بنسبة بلغت 72 بالمئة، وسجلت 20 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 28 بالمئة.
وبحسب وسيلة النشر، تبين أن 60 إشاعة، بنسبة 84.5 بالمئة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، في ما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 15.5 بالمئة.
-(بترا)

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