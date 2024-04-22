الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا تدعم جهود الإغاثة الأردنية في غزة

المانيا
المانيا
عمان - أكدت المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط السفيرة دايكه بوتسل، أن ألمانيا تدعم الجهود الأردنية في إطار المساعدات الإنسانية في غزة حيثما كان ذلك ممكنا.اضافة اعلان
وقالت السفيرة بوتسل، خلال لقاء صحافي عقدته أمس على هامش زيارتها الرابعة للأردن منذ اندلاع الحرب في غزة بهدف إجراء مناقشات مع نظرائها الأردنيين حول كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إن تلك المساعدات تشمل أيضا الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مستلزمات العمليات الجراحية للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، أو من خلال إمداد سلاح الجو الملكي الأردني بالوقود اللازم للطائرات لتنفيذ الإنزالات الجوية فوق غزة. 
واضافت السفيرة أن القوات الجوية الألمانية تشارك منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، بالجسر الجوي الدولي إلى غزة، حيث قامت بتنفيذ 24 إنزالا جويا لإجمالي أكثر من 150 طنا من المواد الإغاثية. 
وأشارت إلى لقائها طاقم الطائرة الألماني المشارك في الإنزال الجوي أول من أمس، مضيفة  أن "الأردن وألمانيا والشركاء الدوليين يقدمون من خلال الإنزالات الجوية مساهمة مهمّة من أجل إيصال المساعدة الضرورية للشعب الفلسطيني".
وأوضحت "نحن نعلم أن إرسال المساعدات جوا أو بحرا غير كافٍ و أن ضمان وصول المزيد من المساعدات عن طريق البر هو أمر أساسي – فورا وباستمرار".
وتابعت أن "ألمانيا والأردن عملا  في الأسابيع القليلة الماضية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الممر الأردني الذي ينقل المساعدات إلى غزة برا، مضيفة أنه ومن أجل هذه الغاية، ستقوم ألمانيا بتقديم 4 مليون يورو إضافية من أجل شراء الشاحنات والوقود اللازمين لقوافل الإغاثة.
وأشادت السفيرة بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفتت لدعم الحكومة الألمانية ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) العام 2023، لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين في غزة بمقدار ثلاث أضعاف بأكثر من 180 مليون يورو، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 255 مليون يورو حتى اليوم.
وذلك إلى جانب أن الحكومة الألمانية كانت أعلنت بتاريخ 25 آذار (مارس) الماضي، عن تقديم 45 مليون يورو للأونروا في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، حيث تبقى ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.
وقالت  السفيرة بوتسل إنه خلال اجتماعاتي، "واصلتُ وأطراف الحوار الأردنيين، العمل على حلول ملموسة وعملية من أجل تبسيط وتسريع عملية تفتيش ونقل المساعدات الإنسانية من الأردن مباشرة إلى غزة، وستستمر ألمانيا في دعم جهود الأردن.
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