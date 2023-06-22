أمانة عمان تجهز ساحات لاستخدامها كأسواق شعبية

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أوعز امين عمان الدكتور يوسف الشواربة بتجهيز ساحات تتوزع في ثلاث عشر موقع ضمن مناطق الامانة لأستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم وستبدأ باستقبال الراغبين بالعمل داخل هذه الاسواق من بداية الأسبوع المقبل ، ومن المرجح ان يتم استيعاب حوالي 2000 بسطة في هذه المواقع .وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس يوسف الدلابيح ان الهدف من إنشاء تلك الاسواق ياتي لضبط عملية البيع العشوائي والبسطات داخل المدينة ولتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق الشعبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وتتوزع الاسواق في كل من مناطق :- ( بسمان ) سوق الزغاتيت / شارع وضاح اليمن- ( ماركا )سوق ماركا / شارع جعفر بن أبي طالب مقابل مركز آمن ماركا- ماركا / سوق جواد / شارع النعمان ابن مقرن مقابل مخابز جواد- منطقة بدر / نزال سوق الدستور مقابل حديقة الام- منطقة اليرموك / سوق سمية / شارع اليرموك مقابل كازية جوردانه- منطقة خريبة السوق / سوق الجويدة/ شارع مادبا مقابل سجن الجويدة- منطقة القويسمة / سوق القويسمة / النهارية ب سوق السبت- منطقة شفا بدران / سوق شفا بدران/ شارع الاعراف مقابل أسواق سلالة- منطقة مرة الحمام / سوق مرج الحمام بجانب حديقة مرج الحمام مقابل كارفور- منطقة راس العين / سوق الوحدات / شارع مصعب بن عمير _ ساحة السوق الشعبي- منطقة النصر / سوق النصر / شارع عليان الحنيطي بجانب متنزه عدن- منطقة ابو نصير / سوق ابو نصير / بجانب مسجد ابو نصير الكبيرمنطقة صويلح / سوق صويلح / شارع الأميرة راية خلف مكتبة صويلح