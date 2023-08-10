"أمانة عمان" تشارك في ملتقى مراعاة النوع الاجتماعي في البلديات

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شاركت الشبكة الاقليمية للمراة التابعة لامانة عمان الكبرى في الملتقى الاقليمي الذي تنظمه الوكالة الالمانية حول " تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في البلديات".وعرضت مديرة الشبكة الاقليمية للمرأة د. منال العبداللات انجازات امانة عمّان في هذا المجال ، فيما تم ترتيب زيارة ميدانية الى حديقة الملكة رانيا العبدالله للمشاركين والمشاركات الذين حضروا من 18 بلدية من فلسطين ولبنان وعدد من البلديات الاردنية وأمانة عمان.وعرضت مديرة الحديقة رشا الشواربة قصص النجاح التي تم انجازها في مجال تمكين المرأة والشباب وادماج اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة في الحديقة والتي تحقق شروط الحديقة الآمنة .وحضر اللقاء رئيس اللجنه المجتمعية في مجلس الامانه رانيا الكوز ، واعضاء المجلس بشرى الرزي وعبير المحسيري وعبدالله عليوي والمهندس خالد محفوظ ونائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان .