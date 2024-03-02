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الغد الأردني
السبت 02 آذار 2024
9:49 م
أمانة عمان تضيء مبنى الأمانة بألوان العلم الأردني
أمانة عمان تضيء مبنى الأمانة بألوان العلم الأردني
أضاءت امانة عمان الكبرى مبنى الامانة في منطقة راس العين بالوان العلم الاردني بمناسبة يوم مدينة عمان الذي صادف اليوم السبت 2 آذار والذي تزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله سلطاته الدستورية .
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